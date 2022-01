Laut Programmplan: BR plant mit «Fastnacht in Franken»

TV-News

Die Fernsehsendung soll Mitte Februar mit einer Laufzeit von dreieinhalb Stunden ausgestrahlt werden.

Impftermin wahrnehmen und danach die Sendungbesuchen? Sollten tatsächlich noch Zuschauer zu der diesjährigen Veranstaltung zugelassen werden, dann sind das Impfzentrum der Region, der geographische Mittelpunkt der Europäischen Union und die Mainfrankensäle tatsächlich zu Fuß begehbar. Doch die neue Fußgängerbrücke, die beide Orte verbindet, wird wohl nicht rechtzeitig realisiert.soll am Freitag, den 18. Februar 2022, live aus dem nördlichen Teil des Landkreis Würzburg realisiert werden. Die Sendung soll zwischen 19.00 und 22.30 Uhr andauern. Bekannte Fastnacht-Stars wie der Kabarettist "Dreggsagg" Michl Müller, der Bauchredner Sebastian Reich mit Nilpferddame Amanda, das Komödianten-Duo Volker Heißmann & Martin Rassau und Büttenredner Peter Kuhn haben laut Bayerischer Rundfunk zugesagt.Nach der «BR24 Rundschau», die bis 22.45 Uhr läuft, strahlt das BR Fernsehen eine neue Folge vonaus. Diese soll 45 Minuten andauern und in der Episode, in der Chris Boettcher zu Gast ist, will Günter Grünwald wieder auf seine bayerische Art auf den Putz hauen.