Warten auf «ZERV»: Sachsenklinik darf wieder doppelt ran

TV-News

Im Februar 2022 endet die sehr erfolgreiche neue Staffel von «Die Heiland». Danach gibt es eine Doppelfolge von «In aller Freundschaft».

Die dritte Staffel vonist am Dienstagabend ein großer Erfolg. Aus diesem Grund wurde auch die dritte Staffel mit deutlich mehr Episoden bestückt. Die Staffel von der blinden Anwältin besteht nun statt aus sechs Episoden aus 13 Geschichten. Seit der zweiten Runde übernimmt Christina Athenstädt die Hauptrolle, da Lisa Martinek vor einigen Jahren verstorben ist.Das Finale der dritten Staffel ist für den 8. Februar 2022 geplant. Doch erst am 22. Februar startet die neue Serie «ZERV – Zeit der Abrechnung», in der Nadja Uhl und Fabian Hinrichs in einer Sondereinheit Mordfälle aufklären. Die Serie ist bereits online ab 15. Februar zu sehen.Am Dienstag, den 15. Februar 2022, werden zwei Episoden vonausgestrahlt. Zunächst läuft die Geschichte „Überreaktion“, in der Chefarzt Dr. Kai Hoffmann um die Liebe von Maria Weber kämpft. Ob er mit seiner verbissenen Art Erfolg hat, wissen die Zuschauer spätestens um 21.00 Uhr. In der Geschichte „Parallelwelten“ trifft der im Rollstuhl sitzende Dr. Ilay Demir eine bekannte Basketballspielerin. Ilay bietet seinen Hilfe an, doch Cora lehnt zunächst ab.