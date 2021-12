Vierte XXL-«Wer weiß denn sowas»-Folge gewinnt wieder nicht

Quotennews

Zum vierten Mal in diesem Jahr schickte Das Erste «Wer weiß denn sowas XXL» über den Äther und zum vierten Mal war das ZDF mit dem Primetime-Angebot erfolgreicher. Im Zweiten gab es den Krimi «Die Rosenheim-Cops».

Beim Ersten wird man an dieser Stelle sicherlich mit mindestens einer nervösen Augenbraue zucken müssen. Zum vierten Mal entschied sich die blaue Eins fürals Primetime-Format und bei jeder einzelnen Primetime war das ZDF besser. Natürlich, lassen sich die gesamten Werte nur bedingt vergleichen, denn «Wer weiß denn sowas XXL» lief als Show stets deutlich länger als der Primetime-Krimi im Zweiten, jedoch geben die teilweise deutlichen Unterschieden einen Eindruck des Interesses. Am 9. Januar wollten «WWDS XXL» 5,94 Millionen Zuschauer sehen, im Zweiten waren für8,34 Millionen bereit. Am 13. Februar wollten 6,46 Millionen im Ersten zusehen, während7,2 Millionen Zuschauer zum Zweiten lotsten. Der letzte Vergleich ergab sich am 2. Oktober als 4,62 Millionen bei Pflaume, Hoecker und Elton einschalteten und «Ein starkes Team» im Zweiten mit 7,32 Millionen Fernsehenden erneut die Überhand behielt. Und gestern?Die gestrige Primetime erzählt, zumindest was die Gesamtreichweite angeht, keine besondere Story zum Jahresende. Der ARD-Abend verlief gewohnt gut mit 5,3 Millionen Zuschauern ab drei Jahren und einem guten Marktanteil von 19,8 Prozent. Im Zweiten holten abermit der Episodekurzerhand 6,42 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme und ließ mit einem Marktanteil von 21,7 Prozent die öffentlich-rechtliche Konkurrenz alt aussehen. Die Gesamtreichweite ist also auf den ersten Blick eine klare Sache, jedoch kann und konnte die Show im Ersten bei jeder Ausstrahlung einen kleinen Sieg feiern.Dieser kleine Sieg ergab sich im Ergebnis bei den jüngeren Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren. Im Januar holte die Show 1,4 Millionen unter 50-Jährige, im Februar waren es 1,33 Millionen und zuletzt flachte der Erfolg etwas ab, mit noch 0,81 Millionen Anfang Oktober. Zu keinem der genannten Termine gelang es dem Zweiten diesem Wert gefährlich zu werden. So auch gestern, denn mit 0,67 Millionen jüngeren Zuschauer bei den «Rosenheim-Cops» war kein Kraut gegen die 0,94 Millionen bei «Wer weiß denn sowas XXL» gewachsen. Das ZDF sicherte sich hier einen entsprechenden Marktanteil von 9,6 Prozent, während es im Ersten zu 14,2 Prozent reichte.