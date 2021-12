«Sisi» legt leicht zu

Quotennews

Mit den Folgen drei und vier startete RTL die Mittwochsprimetime und die RTL+-Serie «Sisi» konnte an den Auftakterfolg nicht nur anknüpfen.

Als weiterer Start aus dem neuen RTL+-Serienpool ergab sich zum Jahresabschluss die Neuauflage von. Die insgesamt sechsteilige Serie startete am vergangenen Dienstag vor ordentlichen 2,41 Millionen Zuschauern, während hiervon 0,94 Millionen Umworbene definiert werden konnten. Wenn auch diese Zahlen einen guten Start abbilden, dürfte die große Euphorie bei insgesamt 8,0 und 13,0 Prozent Marktanteil aus der Zielgruppe doch verhalten ausfallen. Die zweite Folge steigerte das Interesse auf 2,53 Millionen und damit 8,8 Prozent Marktanteil und in der Zielgruppe folgten 13,5 Prozent Marktanteil bei 0,99 Millionen 14- bis 49-Jährigen.An Tag zwei der Ausstrahlungen und damit Folge drei und vier angekommen, konnte RTL die Auftaktwerte nicht nur wiederholen. Die Primetime-Episode wollte noch 2,43 Millionen Zuschauer sehen und die Zahl der Umworbenen sank minimal auf 0,89 Millionen. Der gesamte Marktanteil stieg daher auf 8,2 Prozent, während es am Markt der Zielgruppe wieder 13 Prozent gab. Wie bereits am Vortag lief die zweite Episode etwas besser und das Interesse steigerte sich insgesamt auf 2,47 Millionen Zuschauer, die für einen Marktanteil von 8,7 Prozent sorgten. In der Zielgruppe ergab sich ein vergleichbares Bild, denn mit 0,97 Millionen Zuschauern steigerte sich Köln auf einen Marktanteil von 13,4 Prozent.Als Zwischenbilanz ergibt sich also ein mäßiges Bild, welches keinesfalls einen Flop abbildet, jedoch eben auch nicht für knallende Korken vor Silvester sorgen wird. Am heutigen Donnerstag gehen die beiden letzten Folgen in die Primetime und mit vergleichbaren Werten wird man beim dreifarbigen Sender zufrieden sein müssen. Nach einer Folgemit 1,94 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 7,2 Prozent musste sich in Übrigenab 22:40 Uhr mit noch 1,6 Millionen Zuschauern und 6,5 Prozent abgeben. Aus der Zielgruppe waren hier bis Mitternacht noch im Schnitt 0,67 Millionen Zuschauer anwesend, womit RTL für einen Marktanteil von 10,3 Prozent sorgte.