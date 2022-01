Bis zu sechs Livestreams: ZDF und Olympia

TV-News

Die Olympischen Spiele aus Peking werden nicht nur im Fernsehen ein großes Thema sein.

In knapp vier Wochen starten die Olympischen Winterspiele in Peking. „Die Olympischen Spiele sind ein Ereignis, das weltweit große Aufmerksamkeit erzeugt. Im Mittelpunkt stehen die Athletinnen und Athleten, die sich seit vielen Monaten und Jahren auf die sportlichen Wettkämpfe vorbereiten. Jenseits des die Welt verbindenden Sportereignisses sind die Olympische Spiele immer auch ein Anlass, das Gastgeberland vorzustellen und sich mit den Verhältnissen dort zu befassen. Insbesondere die Lage der Freiheits- und Menschenrechte in China bereitet mir vor den Winterspielen im Februar Sorgen“, teilte ZDF-Chefredakteur Dr. Peter Frey mit.Das ZDF wird pandemiebedingt allerdings nicht aus Peking senden, sondern aus einem gemeinsamen Sendezentrum vom Mainzer Lerchenberg, dass man sich mit der ARD teilt. Für das ZDF führen Katrin Müller-Hohenstein und Rudi Cerne durch die Wettbewerbe. Für die populärsten Wettbewerbe sind allerdings Reporter direkt vor Ort. Durch die Zeitverschiebung von sieben Stunden, wird das ZDF an acht Wettkampftagen zwischen zwei und 17 Uhr übertragen. Das Sendevolumen beträgt 120 Stunden im Fernsehen, mit bis zu sechs Livestreams können die Zuschauer theoretisch 500 Stunden Programm erhalten.Teamchef der Übertragung ist Thomas Fuhrmann, Programmchefin ist Anke Scholten. Nils Kaben wird die Eröffnungsfeier kommentieren. Das Skispringen der Männer spricht Stefan Bier, den Frauenwettbewerb kommentiert Eike Papsdorf. Auch Martin Wolff, Christoph Hamm, Herbert Fritzenwenger, Alexander von der Groeben, Volker Grube und Aris Donzelli werden zum Einsatz kommen.