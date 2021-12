«111»-Abend bei Sat.1 ist erfolgreich

Quotennews

Manchmal kann es so einfach sein. Internet-Clips aneinanderreihen, sichte Moderation darüber legen und damit den zweiterfolgreichsten privaten Primetime-Abend markieren.

Eigentlich sollte davon ausgegangen werden, dass die TV-Zuschauer unterhalten werden wollen. Mit durchdachten Witzen, spannenden Shows, Promis und viel Konzept. Doch manchmal scheint es viel einfacher zu sein, zumindest macht es sich Sat.1 um einiges einfacher. Das Konzept vonist keinesfalls schwer zu verstehen oder gar zu planen. Es werden schlichtweg Clips aus dem Netz zusammengeschnitten, bekanntere Menschen hier und da eingeblendet und per Off-Stimme darübermorderiert. Und das reichte gestern, nach, zur besten Primetime-Reichweite bei den Privaten.Die erwähnte Ausgabe um 20:15 Uhr wollten 1,44 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sehen, was einen Marktanteil von 4,9 Prozent bedeutete. Aus der Zielgruppe konnten hier 0,51 Millionen Umworbene definiert werden, wodurch sich ein Marktanteil von 7,3 Prozent anbahnte. Doch damit nicht genug:um 22:00 Uhr steigerte kurzerhand in beiden Kategorien das Interesse. Insgesamt schauten 1,45 Millionen Zuschauer zu, während es in der Zielgruppe 0,61 Millionen wurden. Die Marktanteile kletterten auf 6,5 Prozent insgesamt und 10,3 Prozent am Markt der Zielgruppe.Bergab ging es erst mit der dritten «111»-Ausgabe am Abend.holte ab 23:45 Uhr noch 0,58 Millionen Zuschauer und damit aber einen konstanten Marktanteil von noch 6,4 Prozent am gesamten Markt. Die 0,29 Millionen verbleibenden Zielgruppen-Zuschauer steigerten den Marktanteil sogar auf 10,6 Prozent. Zur Einordnung dieser Zahlen: Nach den Sat.1-Shows war in puncto Gesamtreichweitebei RTL mit 1,4 Millionen (22:40 Uhr) ähnlich erfolgreich, bei dem Zielgruppen-Ergebnis lieferte ebenfalls «stern TV» den ähnlichsten Wert mit jedoch 0,56 Millionen Zuschauern.