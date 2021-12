Amazon gibt grünes Licht für Doku-Soaps

US-Fernsehen

Nach dem Erfolg von «LuLaRich» sollen ähnliche Formate der Produktionsfirma kommen.

Die Video-Abteilung des Versandhändlers Amazon hat nach der Doku-Serie «LuLaRich» weitere Formate dieser Programmfarbe geordert. Nach der Sendung über die Duggars und ihre 19 Kinder sollen weitere Formate über fundamentalistische Organisationen kommen. Die Familie erlangte traurige Berühmtheit, nachdem klar wurde, dass Josh Duggar seine Schwestern und Kinder missbraucht hat. Anfang des Monats wurde das Familienoberhaupt sogar wegen Besitz von Kinderpornografie verurteilt.Als diese Verbrechen vor knapp sechs Jahren aufgedeckt wurden, stellte TLC «19 Kids and Counting» aufs Abstellgleich. Danach kam der Spin-off «Counting On», der nach elf Staffeln endete. Bei TLC sagte man, man wolle, dass die Familie ihre Situation privat kläre. Nun also Amazon: Die neue unbetitelte Doku-Serie befindet sich derzeit in Produktion und wird von The Cinemart, Story Force und Chick Entertainment sowie von Amazon Studios produziert. Sie wird Ende nächsten Jahres oder im Jahr 2023 auf Prime Video ausgestrahlt.So teasert Amazon das Format an: Auf den Fersen von Josh Duggars explosivem Strafprozess wird das unbetitelte Projekt schockierende Verbindungen zwischen einigen der berühmtesten Großfamilien des Reality-Fernsehens und dem Institute in Basic Life Principles, einer umstrittenen fundamentalistischen Organisation und einem Heimunterrichtsimperium, aufdecken. Darüber hinaus werden prominente Kommentatoren, Schriftsteller und Stimmen aus den sozialen Medien den allgemeinen Zeitgeist von Reality-Fernsehen, sozialen Medien, Glauben, Fundamentalismus, Patriarchat und Macht erkunden.