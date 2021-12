Das Warten hat ein Ende: «Atlanta» kommt

US-Fernsehen

Nach rund vier Jahren Pause wird die Serie von FX fortgesetzt.

Obwohl die Fernsehseriegute Zuschauerzahlen hatte und auch positive Kritiken vorweisen kann, ist die Fortsetzungsgeschichte eine Katastrophe. Nach der Premiere im Jahr 2016 dauerte es zwei Jahre, bis die neuen Episoden der FX-Serie anliefen. Seither müssen sich die Fans seit knapp vier Jahren auf neue Geschichten warten.Die neue Runde soll am Donnerstag, den 24. März, um 22.00 Uhr bei FX starten. Gleichzeitig sollen die zehn neuen Episoden der dritten Staffel auch bei Hulu ausgestrahlt werden. Damit steht fest, dass die Serie wohl auch zeitnah im Star-Bereich von Disney+ erscheint. Damit die Fans nicht weiter warten müssen, hat man die Staffeln drei und vier gemeinsam gedreht. Die Produktion der neuen Episoden erstreckten sich über einen solch langen Zeitraum, weil Serienstar Donald Glover zum Kinostar wurde.Staffel drei spielt fast vollständig in Europa und findet Earn (Donald Glover), Alfred / Paper Boi (Brian Tyree Henry), Darius (LaKeith Stanfield) und Van (Zazie Beetz) inmitten einer erfolgreichen Europatournee, während die Gruppe sich in ihrer neuen Umgebung als Außenseiter zurechtfindet und damit zu kämpfen hat, sich an den neu gefundenen Erfolg anzupassen, den sie angestrebt hatte.