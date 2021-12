Erstmals als Flatrate: «Emergency Room»

TV-News

Warner Bros. lizenziert erstmals die Fernsehserie an einen Streamingdienst.

Da kommt Freude auf: Erstmals wird die zwischen 1994 und 2009 produzierte Drama-Serieauf einem Streamingdienst zur Verfügung gestellt. Das Angebot von Amazon, Prime Video, hat sich die Rechte gesichert. Ab 1. Januar 2022 sind alle Episoden verfügbar. Bislang war die Serie von Steven Spielbergs Amblin bei Anbietern wie iTunes und Amazon zum Kaufen verfügbar.Die Serie wurde von «Jurassic Park»-Autor Michael Crichton entwickelt, der mit John Wells, Christopher Chulack, Lydia Woodward, David Zabel, Jack Orman und Carol Flint die Produktion übernahm. Die Serie wurde durch ihre zahlreichen detaillierten notfallmedizinischen Prozeduren bekannt. Außerdem wirkte die Serie wie ein klassisches Theaterstück, da viele Aufnahmen am Stück entstanden sind. In diesen Szenen bewegte sich die Kamera durch ein nachgebautes Krankenhaus.Warner Bros. Television hat insgesamt 15 Staffeln mit 331 Episoden hergestellt. Die Erstausstrahlung erfolgte im September 1994 beim amerikanischen Sender NBC, knapp ein Jahr später setzte ProSieben auf die Serie. Die Verantwortlichen haben die Serie mit einem großen Knall beendet. Die letzte Staffel knüpfte an frühere Erfolge an, weshalb NBC eine 16. Staffel bestellen wollte. Warner Bros. lehnte allerdings ab.