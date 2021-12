Primetime-Check

Wie erfolgreich war «2021 – Das Quiz» im Ersten? Punkteten die Spielfilme bei VOX, RTLZWEI und Kabel Eins?

Am Dienstagabend gab es ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Das Erste sicherte sich mit der dreistündigen Fernsehshow5,52 Millionen Zuschauer und verbuchte 20,7 Prozent. Beim jungen Publikum sicherte man sich 16,2 Prozent. Beim ZDF erreichtenund das4,71 sowie 3,63 Millionen, die Marktanteile lagen bei 15,7 und 13,0 Prozent. Die Sendungen verbuchten bei den 14- bis 49-Jährigen 6,1 sowie 6,2 Prozent.Die ersten zwei-Folgen wollten sich 2,41 und 2,53 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen. Mit 0,94 sowie 0,99 Millionen jungen Zuschauern verbuchte man 13,0 und 13,5 Prozent.erreichte im Anschluss 1,42 Millionen und 8,5 Prozent beim jungen Publikum. ProSieben setzte auf. Die Clip-Show sahen 0,89 Millionen Zuseher, bei den Umworbenen fuhr man 7,0 Prozent ein.und deren zweiter Teil sicherten sich 1,08 und 0,77 Millionen, in der Zielgruppe hatte man 6,4 und 4,4 Prozent auf den Schirm.undbrachten 1,02 und 0,51 Millionen Zuschauer zu VOX , in der Zielgruppe sorgte man für 7,1 Prozent und 5,0 Prozent.undwurden von 0,60 und 0,25 Millionen Zuschauern verfolgt, die Filme spülten 4,5 und 2,7 Prozent junge Leute bei RTLZWEI an.