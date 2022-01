Für den BR: Oliver Polak lädt in den «Gedankenpalast»

TV-News

Der Comedian spricht in seiner neuen Talkshow mit seinen Gästen im Wald. Neben Lady Bitch Ray und Sabrina Setlur trifft er auch Patrick Lindner.

Dass Comedian Oliver Polak weiß, wie man aus anderen Menschen durchaus intime Informationen herausbekommt, bewies er zuletzt in dem Netflix-Format. Dort brachte er seine typisch-skurrile Humorfarbe genauso unter wie seine einfühlsame Art. Dies ist auch dem Bayerischen Rundfunk (BR) offenbar nicht entgangen, denn die öffentlich-rechtliche TV-Station hat sich nun dessen Dienste für eine neue Talkshow gesichert. Sie trägt den Titelund soll ab dem 24. Februar um 23:15 Uhr zu sehen sein. Geplant sind zunächst fünf einstündige Ausgaben.In der Show trifft Polak seine Gäste nicht im Studio, sondern im Wald, wo „mächtige Bäume für eine intime und berührende Atmosphäre, der sich niemand entziehen kann“, sorgen soll. Das Genre der Talkshow soll so neu interpretiert werden, „mit überraschenden, zum Teil auch bewusst irritierenden Elementen“, wie Tieren, einer schwebenden Discokugel in den Baumkronen und auch Oliver Polaks Kostümen. Er spricht unter anderem mit Patrick Lindner, Alice Hasters, Lady Bitch Ray, Sabrina Setlur, Sarah-Lee Heinrich und Yasmine M'Barek, wobei die Gäste selbst entscheiden sollen, wie viel sie von sich preisgeben wollen.„Es geht um den Sinn und die Sinnlosigkeit des Lebens. Um Herzensbildung", beschreibt der erfolgreiche Stand-Up-Komiker, was ihm wichtig ist: ein intimer Talk auf Augenhöhe. Im richtigen Moment wolle er sich zurücknehmen und seinen Gesprächspartnern Raum für ihre Gedanken und Ansätze geben. Aufgezeichnet wurden die Gespräche bereits im vergangenen Dezember in Brandenburg, für die Produktion war Turbokultur verantwortlich, das unter anderem mit den Comedy-Formaten «Freitag Nacht Jews», «Deadlines» und «Heroes – aus dem Leben von Comedians» in diesem Genre erfolgreich war.