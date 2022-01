Amazon Prime Video will mehr spanische Titel

International

„Klasse statt Masse“ lautet Amazons Motto in Spanien, wo man nun vier neue Titel bestellt hat, für die man große Stars verpflichtete.

Nachdem zuletzt Netflix und Disney+ ihre Bemühungen um den spanischen Markt erhöht haben, möchte nun auch Amazon Prime Video auf der iberischen Halbinsel mitmischen. Wie der Streamingdienst des Versandhändlers bekannt gab, werde man vier neue Original-Serien und -Filme produzieren und dafür auf die Dienste der erfolgreichsten Comedy-Regisseure, Produzenten, Romanautoren und Schöpfer von Dramaserien zurückgreifen. Als Zeichen der gestiegenen Ambitionen der Amazon Studios wurden die Produktionen von Georgia Brown, Amazons Leiterin European Originals, als „lokale Geschichten, die beim lokalen Publikum Anklang finden und globale Auswirkungen haben“, beschrieben.In Madrid wurden am Mittwoch neben den bereits angekündigten TitelnundProjekte mit den spanischen Stars Javier Gutiérrez («Below Zero»“ and Carmen Machi («Broken Embraces», «Perfect Life») angekündigt. Das Duo spielt an der Seite von Sílvia Abril in der Zeitreisen-Comedy, bei der Nacho G. Velilla Regie führt. Der Film, der von der spanischen Produktionsfirma Felicitas produziert wird, zeigt eine spanische Familie, die vom Sommer 1991 ins Jahr 2022 transportiert wird.Als „wahrscheinlich der ehrgeizigste Film, an dem wir bisher in Spanien gearbeitet haben", beschrieb Maria José Rodríguez, der Leiterin von Spanish Originals von Amazon Studios, den Young-Adult-Film, der der erste Science-Fiction-Titel des Streamers in Spanien ist. Die ebenfalls als neues Amazon Original bestätigte Dramaserieist ein spanischer Film noir und adaptiert eine außerordentlich erfolgreiche Romantrilogie des Spaniers Juan Gómez-Jurado, die seit drei Jahren als das meistgelesene Werk Spaniens gilt. Jurado und Amaya Murúzabal, Schöpfer des ursprünglichen Multi-POV-Konzepts von «Hernán» von Prime Video, werden die Romane in eine Dramaserie verwandeln, die von Amazon Studios und Dopamin and Focus produziert wird.von «The Others»-Produzent Fernando Bovaira bei MOD Producciones und Anxo Rodríguez für Espotlight ist ein achtteiliger Krimi-Thriller, der im Marbella der 1980er Jahre spielt. Regie führt Mariano Barroso («What the Future Holds», «La Línea Invisible»), der gemeinsam mit Alejandro Amenábar die Drehbücher schreibt.„Wir investieren so viel in unsere Originalinhalte auf der ganzen Welt und es war spannend zu sehen, wie die Originalinhalte innerhalb der Länder auf unglaubliche Weise bei den Fans ankommen, und das war ein großer Teil unseres Erfolgs“, sagte Jennifer Salke, Chefin der Amazon Studios bei der Präsentation. „Bei Amazon ist es erwähnenswert, dass wir einzigartig sind, weil wir eine wirklich kuratierte Liste haben“, fügte Brown hinzu. „Wir werden kein riesiges Volumen machen. Was wir letztendlich suchen, sind qualitativ hochwertige Inhalte, die eine Vielfalt an Stimmen und überzeugende Geschichten und Charaktere zeigen.“