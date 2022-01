ABC bestellt Comedy von Jo Koy

US-Fernsehen

Die Serie handelt von einem kürzlich geschiedenen philippinisch-amerikanischen Krankenpfleger.

Das US-Network ABC hat das sich seit Mai 2021 in Arbeit befindende Projektbestellt, das von einem kürzlich getrennten philippinisch-amerikanischen Krankenpfleger handelt, der versucht, sich mit Dating, Vaterschaft und seiner philippinischen Mutter auseinanderzusetzen.Steve Joe ist der Autor und ausführende Produzent des Pilotfilms. Jo Koy wird nicht nur die Hauptrolle spielen, sondern auch die Produktion übernehmen. Kourtney Kang wird ebenfalls als ausführende Produzentin fungieren, zusammen mit Jake Kasdan und Melvin Mar von The Detective Agency, Joe Meloche und Randall Park, Michael Golamco und Hieu Ho von Imminent Collision. 20th Television ist das Studio.Koy ist vor allem für seine Stand-up-Comedy bekannt und hat bereits mehrere Comedy-Specials veröffentlicht. Im Jahr 2020 veröffentlichte er das Netflix-Special «Jo Koy: In His Elements», für das er auf die Philippinen reiste, um die dortige Kultur sowie philippinisch-amerikanische Comedians, DJs und Hip-Hop-Tänzer vorzustellen.