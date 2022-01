3 Quotengeheimnisse

Der Frauensender überzeugte am Montag mit fantastischen Einschaltquoten.

Der Frauensender aus Unterföhring setzte am Montagvormittag gleich auf sechs Episoden der britischen Produktion, wovon drei erst in der Vorwoche liefen. Der Start lief mit 0,04 Millionen Zuschauern noch etwas holprig, aber mit 0,02 Millionen jungen Zuschauern verbuchte man einen überdurchschnittlichen Marktanteil von 1,8 Prozent. Zwischen 10.55 und 11.50 Uhr kamen die zwei „Erstausstrahlungen“ auf fabelhafte 4,6 und 4,9 Prozent in der Zielgruppe.Es ist doch schon verwunderlich, dass die Fernsehstation sixx pro Woche ungefähr 20 Episoden der Drama-Serie aus den Vereinigten Staaten von Amerika ausstrahlen kann und dafür noch mit bezaubernden Quoten überzeugen kann. Am Montag schalteten 0,10, 0,12, 0,19 und 0,24 Millionen Fernsehzuschauer ein. Bei den Umworbenen wurden meist 0,06 und 0,07 Millionen ermittelt. Die Folge waren Zielgruppen-Werte von 3,9, 4,0, 3,7 und 3,3 Prozent.Manche Serien laufen nicht auf Anhieb prima. Doch die Sitcom des Fernsehsenders ABC läuft derzeit recht gut beim Frauensender aus Unterföhring. In der Nacht auf Dienstag wurden zwei Episoden zwischen 00.05 und 01.00 Uhr ausgestrahlt, die noch 0,12 und 0,09 Millionen Menschen vor die Fernsehschirme lockten. Diese erreichten 1,4 und 1,3 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den Werberelevanten waren sogar jeweils 2,8 Prozent drin. 0,06 und 0,05 Millionen Zuschauer schalteten zu dieser Zeit ein.