«Otto Fröhliche»: Otto Waalkes begrüßt die Weihnachtszeit

TV-News

Die Weihnachtszeit startet im Ersten am Freitag, dem 3. Dezember. Und zwar mit Otto Waalkes, Florian Silbereisen, Dieter Hallervorden und einer 90-minütigen Comedy-Show.

Das Jahresende rückt näher und prompt tauchen die ersten Weihnachts-Shows auf. Im Falle des Erstens feiert Otto Waalkes als Comedy-Urgestein am 03. Dezember um 22:15 Uhr die Eventshow. Es soll eine Überraschungsshow in allen Belangen werden, denn bereits die Wahl der Gäste verspricht einen bunten Abend. Otto Waalkes führt logischerweise durch den Abend, doch der Sender begrüßt ebenfalls Florian Silbereisen, Bülent Ceylan, Oliver Pocher, Stefanie Heinzmann, Uschi Glas und viele weitere Prominente. Das Ziel ist es, eine Show für die gesamte Familie zu schaffen, welche Unterhaltung für Jung bis Alt verspricht.Etwas Story gibt es hierzu auch, denn Otto schlüpft an diesem Abend in die Rolle eines Hausherren, der mit den diversen Weihnachtsvorbereitungen mehr als überfordert ist. Die erwähnten Gäste stören regelmäßig die Vorbereitungen und platzen sozusagen in die Show. Dabei soll es dann Weihnachtsgeschichten, Songs und Sketchs zu sehen geben. Spätestens beim Casting für "Germanys Next Top Weihnachtsmann" ist klar, dass an diesem Abend nichts unmöglich ist.Das volle Otto-Paket wird mit einem Weihnachtsquiz, einem Weihnachtsmärchen, den Schlümpfen, den Ottifanten und Sid aus «Ice Age» komplettiert. Kimmig Entertainmet, die bereits «Die Helene Fischer Show» verantwortet haben, fungiert als Produktionsfirma und bereits ab dem 26. November gibt es die Sendung in der ARD Mediathek. Ob eine solche Show wohl ein Vorgeschmack auf die jüngst abgenickte Programmreform im Ersten ist.