ZDF mit Themenschwerpunkt «Klima»

TV-News

Im Vorlauf auf die 26. UN-Klimakonferenz setzt das ZDF auf thematisch passende Programmierungen. Es geht von «Volle Kanne» bis «Terra Xpress»!

Vom 31. Oktober bis zum 12. November findet in Glasgow die 26. UN-Klimakonferenz statt und dazu möchte das ZDF in einigen Formaten auf das Thema "Klima" aufmerksam machen. Bereits ab dem 24. Oktober greifen die Sendungenund mehrere-Dokumentationen die Thematik auf. Ab dem 28. Oktober startetin zwei intensive Klima-Wochen mit Berichterstattungen und vielen Inhalten zu diesem Thema. Zudem soll es zwei «Lange Doku-Nächte» zum Thema im Programm des Zweiten geben.Näher geht es bei «planet e.» am 24. Oktober ab 16:30 Uhr um die Frage nach Ernährungstrends im Zusammenhang mit dem gewachsenem Bewusstsein für Klimaschutz. Es werden die Dokumentationenoder(30. Oktober 2021, 17:35 Uhr). Ebenfalls am 24. Oktober geht es bei «Terra Xpress» ab 18:30 Uhr um einen klimaneutralen Alltag und ob die Versorgung mit grüner Energie dafür ausreichen würde.In der Folgewoche geht es am 31. Oktober indarum, dass es selbst Menschen, die von Klimaschutz überzeugt sind, oft schwerfällt, diesem entgegenzuwirken. In der ZDFmediathek gibt es zur 26. UN-Klimakonferenz eine gebündelte Klimaseite mit allen Angeboten des Senders und auf den Social-Media-Kanälen umfassenden Content zum Thema "Klima".