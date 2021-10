«Das Sommerhaus» pusht Jan Hofer und liefert selbst ab

Quotennews

Durch die Europa-League am Donnerstag ergab sich gestern eine Doppelfolge aus dem «Sommerhaus der Stars». Hat sich RTL bei der Planung des verkalkuliert?

Die Erwartungen andürfte in diesem Jahr durchaus hoch gewesen sein. Schließlich funktionierte 2021 so gut wie keine Show oder kein anderes Projekt beim Sender so wirklich. Nun lässt seit mehreren Wochen auch «Das Sommerhaus» den Kopf hängen, zumindest geht es nicht voran. Gestern wollten das Trash-Format hingegen 1,92 Millionen Menschen ab drei Jahren sehen. Damit ergibt sich sogar eine ordentliche Steigerung zu den 1,74 Millionen Fernsehenden am Dienstag. Woche für Woche und Show für Show wurde es dünner für das Format und jetzt geht es Bergauf?In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen präsentiert sich das Format mit 0,87 Millionen Zuschauern ebenfalls leicht verbessert zum Dienstag. Mit diese Zuschauerzahlen lag der Marktanteil der Show insgesamt bei 7,2 Prozent, während es in der Zielgruppe zu guten 14,1 Prozent reichte. Und wer dachte, er oder sie hätte es um 22:15 Uhr geschafft – der lag falsch. Mit kurzer Unterbrechung durcherwartete die RTL-Zuschauer noch eine ganze Stunde «Sommerhaus».Wirklich interessieren konnte sich dafür keiner mehr und folglich stürzten die Zuschauerzahlen in neue Tiefen, oder? Nicht wirklich! Erst einmal lief es für «RTL Direkt» mit 1,78 Millionen Zuschauern außerordentlich gut und auch die 0,79 Millionen Zielgruppen-Zuschauer dürften Jan Hofer gefallen. Die Marktanteile steigerten sich auf 8,6 Prozent insgesamt und 15,0 Prozent am Markt der Zielgruppe. Danach verweilten beim Sender noch 1,64 Millionen Zuschauer und der Marktanteil steig erneut auf 10,0 Prozent. Die Zielgruppe konnte 0,68 Millionen Zuschauern und damit einen Marktanteil von 16,2 Prozent erreichen. Was also den gestrigen Abend angeht, hat RTL mit dem «Sommerhaus», «RTL Direkt» und der Planung für die Euro-League wohl alles richtig gemacht.