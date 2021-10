«Köln 50667»: Nico und sein Gefühlschaos

Soap-Check

Unterdessen probiert sich bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» Nihat als Drag-Queen aus.

Mia reagiert überfordert, als ihre Mutter Katrin sie nicht erkennt. Als Florian Mia auch noch kritisiert, die zufällige Begegnung mit ihrer Mutter provoziert zu haben, ist Mia verletzt und macht gegenüber ihrem Vater dicht. Hendrik gelingt es, Mia aufzubauen und auch Mias Stiefmutter Anke beweist Fingerspitzengefühl. Merle und Dörte sammeln Unterschriften gegen den Bau des Logistikzentrums. Als Simon ihnen erklärt, dass sie junge Anhänger nur online gewinnen, startet Merle ihre ersten Social-Media-Versuche und feiert damit unerwartete Erfolge. Amelie betrachtet Merles Versuche spöttisch. Doch als sie nach einem Sturz vom Pferd mit verletztem Knöchel hilflos am Boden liegt, muss sie ausgerechnet Merle um Hilfe bitten. Britta und Hendrik beschließen zusammenzuziehen. Doch als Britta Hendrik das Rosenhaus schmackhaft machen will, schließt dieser das kategorisch aus. Die eingespielte Hausgemeinschaft ist nichts für ihn. David und Simon geraten in einen freundschaftlichen Konkurrenzkampf über ein Social-Media-Konzept für das "Carlas".Ariane intrigiert weiter. Maja und Florian sind wieder ein Paar. Die Sonnbichlers wundern sich über ihre Nachbarn. Gerry und Erik interessieren sich für Florians Zimmer. Lia weist die Vermutung, dass ihr Unfall ein Selbstmordversuch war, weit von sich. Doch Roberts Sorge um Lia veranlasst ihn dazu, seine Abreisepläne auf Eis zu legen – sehr zur Freude von Ariane, die mit allen Mitteln versucht, den Verdacht auf einen Selbstmordversuch weiterhin zu erhärten. Maja und Florian sind wieder glücklich vereint. Doch da Florian seinen Job in den USA bereits zugesagt hat, müsste er so bald wie möglich umziehen und würde Maja gern mitnehmen. Diese ist sich jedoch unsicher, ob sie ihre Ausbildung abbrechen soll. Daraufhin treffen die beiden unabhängig voneinander Entscheidungen. Hildegard freut sich sehr mit André über dessen zweiten Stern. Dieser erzählt ihr, dass er zum alljährlichen Sommerfest von Hildegards und Alfons‘ Nachbarn eingeladen ist. Die Sonnbichlers wundern sich daraufhin, weshalb sie dieses Jahr nicht eingeladen wurden. Gerry freut sich, nun guten Gewissens weiter Golf trainieren zu können. Kurz darauf erfährt er, dass Florians Zimmer bald frei wird, und bekommt den Zuschlag als Nachmieter. Doch auch Erik interessiert sich für das Zimmer. Daraufhin heckt er einen Plan aus, wie Gerry das Zimmer noch an ihn abtreten könnte.Nach dem gescheiterten Heiratsantrag sucht Gerstl Rat bei seiner Nichte Sarah. Führt ausgerechnet eine Schnittwunde zu einer neuen romantischen Idee? Gregor will den Versuch wagen und Fanny in den Sommermonaten die Hütte in Österreich bewirten lassen. Können sie eine weitere Trennung auf Dauer verkraften?Robert ist verletzt, weil Britta ihm aus dem Weg geht. Derweil keimt in Britta nach der Übelkeitsattacke ein schockierender Verdacht. Benedikt versucht Ute und sich selbst vom Ringo-Thema abzulenken, doch das schlechte Gewissen lässt Benedikt keine Ruhe. Mareike braucht dringend einen Job. Sie versucht sich beim Probekellnern im Schiller und verletzt Conor. Ihre Verarztung überzeugt dann aber Sina.Malus Geständnis verletzt Finn zutiefst. Justus' Beteuerung, dass der Sex keine Bedeutung hat, überzeugt ihn nicht. Kann er Malu jemals verzeihen? Als Marian erkennt, dass Daniela den Kampf gegen ihre Krankheit schon verloren hat, ist er entsetzt und will dies nicht akzeptieren. Derweil taucht Moritz überraschend wieder auf, und Chiara muss ihm gestehen, dass sie den Battle-On-Ice-Vertrag allein unterschrieben hat.Gerner ist zuversichtlich, dass er mit einem blauen Auge davonkommen wird. Tatsächlich sieht es vielversprechend für ihn aus, bis sich die Ereignisse überschlagen. Nihats geheime Schminkerei beflügelt die Fantasie von Toni, während Erik nicht glauben kann, dass Nihat eine Karriere als Drag-Queen anstrebt. Aber die Indizien scheinen sich zu häufen, und irgendwann glaubt auch Lilly, dass ihr Freund etwas vor ihr verbirgt.Nico wird am Morgen emotional völlig aus der Bahn geworfen. Bei den Proben für den Tanz-Contest kann er sich kaum konzentrieren. Als Paco ihm den Spiegel vorhält und ihn auf sein unübersehbares Gefühlschaos anspricht, verteidigt Nico allerdings seine Beziehung zu Lilli. Später will er auf Biegen und Brechen die schlechte Stimmung zwischen ihnen verbessern und einen romantischen Tag mit ihr verbringen. Doch Nico ist so dermaßen durch den Wind, dass auch das erst einmal nach einem riesengroßen Reinfall für ihn aussieht.Emmi und Krätze sind nach Lynns Autounfall immer noch voller Sorge um das ungeborene Kind. Als sie endlich die langersehnte Nachricht bekommen, dass das Baby den Unfall gut überstanden hat, ist die Erleichterung bei Emmi riesig. Im Überschwang küsst sie Krätze sogar. Rudert dann aber, erschrocken über sich selbst, wieder zurück. Damit stößt sie Krätze vor den Kopf, da er sich schon Hoffnung gemacht hat, dass Emmi ihm verzeiht. Nach dem Kuss ist sie hin- und hergerissen. Am Ende wird ihr klar, dass der Wunsch nach einer Familie mit Krätze größer ist als ihre Wut über seinen Seitensprung. So kommt es am Abend zwischen beiden zu einer hochemotionalen Versöhnung.