Das Magazin erscheint unter dem Motto „Wissenschaft kompakt zusammengefasst“.

Wie entwickelt sich eine Depression? Hat es organische Ursachen oder spielt die Erziehung eine Rolle? Was macht Intelligenz aus? Ist es Kreativität oder die Fähigkeit, sich Wissen anzueignen? Es gibt viele Fragen im Alltag, die sich nicht leichthin beantworten lassen. Die menschliche Psyche ist hochkomplex, sodass die Wissenschaft bis heute nicht das Geheimnis lüften kann, wenn es zum Beispiel um die Funktionsweise des Gehirns geht. Viele Faktoren beeinflussen unsere Persönlichkeit und unser Verhalten. Das neuronale Nervensystem besteht aus mehr als 100 Milliarden Nervenzellen, die sich miteinander verknüpfen. Auf diese Weise lernt das Gehirn neue Dinge.Doch wie lässt sich das Wissen kompakt zusammenfassen? Schließlich hat nicht jeder im Alltag Zeit, um sich mit Fachliteratur zu beschäftigen. Mit der Fachzeitschrift „Psychologie Heute“ ist es möglich, sich Wissen aus der Psychologie anzueignen. Unterhaltung und Wissenschaft gehen hier Hand in Hand. Hier werden viele Fragen des Alltags aufgegriffen und wissenschaftlich erörtert. Ein hohes sprachliches Niveau bietet anspruchsvollen Lesern ideale Möglichkeiten, sich im Alltag weiterzuentwickeln. Der Vorteil ist, dass die Zeitschrift eine bunte Themenvielfalt bietet. Somit ist für jeden Leser das passende Thema dabei, um sich mit bestimmten Themen näher zu befassen.„Psychologie Heute“ ist weit mehr als Unterhaltungsliteratur. Die Beiträge werden von Autoren mit Fachexpertise verfasst. Auf diese Weise können Leser sich Wissen aneignen, welches auf einem wissenschaftlichen Fundament gebaut ist. Es kommt letztlich der eigenen persönlichen Entwicklung zugute. Mit der Zeitschrift ist es möglich, sich selbst weiterzuentwickeln. Ganz gleich, ob es um die Partnersuche geht, mehr Erfolg im Beruf oder darum besser abzuschalten, die Themenvielfalt ist groß. Das Wissen hilft dabei, das eigene Verhalten zu reflektieren und in einen wissenschaftlichen Kontext zu bringen. Tiefgründigkeit und Sinnhaftigkeit sind signifikant für die Zeitschrift. Leser, die besonderen Wert auf anspruchsvolle Inhalte legen, werden hier voll auf ihre Kosten kommen.Dabei wird die Zeitschrift monatlich publiziert, sodass man fortwährend auf dem Laufenden bleibt, wenn es um aktuelle Forschungsarbeiten geht oder um gesellschaftliche Diskussionen. Das Redaktionsteam von „Psychologie Heute“ versteht es, Themen entsprechend aufzugreifen, um diese den Lesern auf eine spannende Weise näherzubringen. Wissbegierige können ihren Horizont laufend erweitern und das Wissen selbst im Alltag anwenden.Nicht umsonst blickt die Zeitschrift auf eine jahrzehntelange Erfahrung zurück. Seit dem Jahre 1974 überzeugt die Zeitschrift seine Leser. Heutige Chefredakteurin ist Dorothea Siegle. Der Verlag Julius Beltz GmbH & Co. KG hat bis zum heutigen Tag schätzungsweise 55.000 Exemplare verkauft. Es ist eine Erfolgsserie, die sich auch noch in Zukunft fortsetzen wird.