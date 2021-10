Volle Staffel für «Ghosts»

US-Fernsehen

Die Comedy-Serie mit Rose Mclver und Utkarsh Ambudkar wird 22 Episoden erhalten.

Der Fernsehsender CBS hat volles Vertrauen in seinen Neustart, der mit Rose Mclver und Utkarsh Ambudkar besetzt ist. Aus diesem Grund hat man weitere Drehbücher und Episoden bestellt, die Serie bekommt somit eine Full-Season-Order. Das Format handelt von einem jungen Paar, das ein Landgut erbt und dort eine Frühstückspension einrichtet. Allerdings leben dort verstorbene Personen."Wir sind begeistert, dass diese temperamentvolle neue Comedy bei Zuschauern und Kritikern gleichermaßen gut ankommt und einen großartigen Start hingelegt hat", sagte Thom Sherman, Senior Executive Vice President, Programming, CBS Entertainment. "Wir haben «Ghosts» vom ersten Tag an geliebt und danken den hervorragenden ausführenden Produzenten, Darstellern und Autoren dafür, dass sie die mutigste und einzigartigste Comedy zum Leben erweckt haben, die man in dieser Staffel im Fernsehen finden kann."«Ghosts» basiert auf der gleichnamigen BBC-Comedy und stammt von den ausführenden Produzenten Joe Port, Joe Wiseman, Mathew Baynton, Jim Howick, Simon Farnaby, Laurence Rickard, Ben Willbond, Martha Howe-Douglas, Alison Carpenter, Debra Hayward und Alison Owen (Monumental Television, Angie Stephenson und Trent O'Donnell. Die Serie wird von CBS Studios in Zusammenarbeit mit Lionsgate Television und der Produktionsabteilung von BBC Studios in Los Angeles produziert.