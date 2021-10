«The Punisher»-Schauspielerin geht zu Peacock

US-Fernsehen

Der Comcast-Streamingdienst hat eine neue Serie mit Amber Rose Revah bestellt.

Die Hauptdarstellerin von «The Punisher», Amber Rose Revah, und «Belfast»-Darsteller Victor Alli wurden für die neue Peacock-Serieverpflichtet. Als weiterer Hauptdarsteller steht Matthew Fox vor der Kamera. Die Serie wird derzeit in der tschechischen Hauptstadt Prag und in Abu Dhabi gedreht.Fox spielt in der dystopischen Serie, die auf dem gleichnamigen Buch von Alex Scarrow basiert, die Hauptrolle neben Joanna Froggatt («Downtown Abbey»). Alyth Ross («Traces») verkörpert deren Tochter, die Umweltschützerin Laura Yeats, und Taylor Fay («Judge Rinder») spielt den acht-jährigen Sam Yeats. Tom Wlaschiha («Game of Thrones») als Karl Bergmann, ein britischer Regierungsagent, und Hakeem Jomah als Chef eines großen Ölkonzerns, der auf erneuerbare Energiequellen umsteigen will, runden die Besetzung ab.Die fünfteilige Mini-Serie ist eine Produktion von MGM International TV, dem nordischen Streamingdienst Viaplay, MBC und Peacock . Als ausführende Produzentin ist Rola Bauer an Bord.