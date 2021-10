Disney+ kauft «The Hardy Boys»

International

Außerhalb von Kanada hat der Mickey-Maus-Konzern nun die internationalen Rechte.

Der Streamingdienst Disney+ hat sich die internationalen Rechte der kanadischen Seriegesichert, die auf YTV und StackTV ausgestrahlt wird. Das Format stammt von Nelvana und Corus Entertainment. Die junge Serie soll im „Star“-Bereich des Streamingdienstes zur Verfügung gestellt werden – außer in Lateinamerika. In den Vereinigten Staaten von Amerika ist die Serie bereits bei der Disney+-Schwester Hulu zu sehen.«The Hardy Boys» basiert auf den Büchern von Franklin W. Dixon und zeigt die Hauptfiguren in ihren Teenagerjahren. Die Romane wurden erstmals 1927 veröffentlicht und in den folgenden Jahrzehnten für neue Generationen von Lesern aktualisiert. Bisher gab es fünf Fernsehadaptionen des Originals, wobei Nelvana 1995 eine kurzlebige Serie produzierte, bevor das Programm für das Streaming-Zeitalter wiederbelebt wurde."Wir freuen uns sehr, dass Zuschauer auf der ganzen Welt die Serie «The Hardy Boys» erleben können, ganz gleich, ob sie die Serie zum ersten Mal sehen oder Fans der Originalbücher sind", so Mellany Masterson, Leiterin von Nelvana Enterprises. "Disney+ ist die perfekte Plattform, um Familien und Jugendliche weltweit mit den spannenden Abenteuern, fesselnden Geschichten und liebenswerten Charakteren zu verbinden, die bei den Zuschauern so gut ankommen."