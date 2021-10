«Crazy Ex-Girlfriend»-Schöpferin kreiert neue Hulu-Comedy

US-Fernsehen

Rachel Bloom hat sich mit Aline Brosh McKenna für das neue Projekt zusammengeschlossen.

Das Team von «Crazy Ex-Girlfriend», Rachel Bloom und Aline Brosh McKenna, arbeiteten für ein neues Hulu-Projekt wieder zusammen. Unter dem Titeldreht sich die Serie um eine unglaublich knallharte Spionin (Bloom), die ihr Leben als sexy Spionin satthat und zu ihrer schwächlichen Zwillingsschwester (ebenfalls gespielt von Bloom) zieht, um gemeinsam zu lernen, was es bedeutet, knallhart zu sein.Brosh McKenna und Bloom werden als Autoren, Co-Showrunner und ausführende Produzenten an der Serie mitwirken. ABC Signature ist das Studio. Brosh McKenna und ihre Lean Machine stehen derzeit unter einem Gesamtvertrag bei ABC Signature.Neben ihrer Arbeit an «Crazy Ex-Girlfriend» ist Brosh McKenna auch als Drehbuchautorin für Filme wie «Der Teufel trägt Prada», «27 Dresses», «Morning Glory» und «Wir kaufen einen Zoo» bekannt. Derzeit führt sie bei ihrem ersten Spielfilm, «Your Place or Mine», mit Reese Witherspoon und Ashton Kutcher in den Hauptrollen für Netflix Regie.