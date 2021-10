ProSieben duelliert sich im November wieder mit Joko & Klaas

TV-News

Wie der Sender am Freitag bestätigte, zeigt man ab Ende November fünf neue Folgen. Zu gewinnen gibt es wie immer 15 Minuten Sendezeit.

(Psssst! Wir zeigen Dir die neuen Folgen #JKvsP7 ab 23. November. Immer dienstags. Nicht weitersagen, okay?) pic.twitter.com/x3SYRQVLW3 — ProSieben (@ProSieben) October 22, 2021

Ungewöhnlich lange musste die Fans von Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt bislang auf ihrer beiden Entertainment-Helden verzichten, denn die Ausstrahlung der letzten Staffel der Unterhaltungsshowliegt mit Ende April schon fast ein halbes Jahr zurück. Im vergangenen Jahr war die Pause wesentlich kürzer, da lief die letzte Folge im Juni und die erste Ausgabe der Herbststaffel war Anfang September zu sehen. In gut einem Monat ist es aber soweit, dann kämpfen die ehemaligen «Circus HalliGalli»-Moderatoren wieder um 15 Minuten Sendezeit zu ihrer freien Verfügung. Zuvor geht aber die neue ProSieben-Show «Wer ist das Phantom?» auf Sendung, die die nächsten vier Wochen den Dienstagabend bestimmen soll.Die erste «Joko & Klaas gegen ProSieben»-Folge wird dann am 23. November zu sehen sein, wie der Unterföhringer Sender via Twitter am Freitag bestätigte. Fünf neue Duelle wurden angekündigt, sodass man pünktlich zum Weihnachtsfest mit der Ausstrahlung durch ist. Wer in den jeweils sechs Spielrunden pro Episode gegen das Duo und für den eigenen Sender antreten wird, hielt man noch unter Verschluss.Zuletzt lief es für die von Steven Gätjen moderierte Show prächtig. Die fünf Frühjahrs-Ausgaben verfolgten im Schnitt 1,45 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. In der Zielgruppe stieg die Reichweite etwas von 1,04 Millionen im Herbst 2020 auf 1,07 Millionen. Am Markt standen sehr gute 5,2 Prozent insgesamt und grandiose 13,9 Prozent bei den Werberelevanten auf der Uhr. Das dürfte vor allem auch Klaas im Hinblick auf seine eigene Show «Late Night Berlin» freuen, die sich derzeit im Quotental befindet. Zuletzt hatte die Late-Night-Show Comic-Verfilmungen als Vorlauf, nach denen die regelmäßig mehr als eine Million Zuschauer abschalteten. Mit «Joko & Klaas gegen ProSieben» dürfte eine größere Zuschauerbindung besser gelingen.