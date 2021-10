Eintracht Frankfurt lockt wenige Zuschauer zu RTL

Quotennews

Kurz vor Mitternacht stand dann wieder «RTL Topnews» auf dem Programm. Doch Moderatorin Sarah Valentina Winkhaus hatte nur wenige Zuschauer auf der Tribüne.

Der in Köln ansässige Fernsehsender RTL verließ am Donnerstag kurzfristig Nordrhein-Westfalen. Zunächst war eine Folge von «Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare» angekündigt, das man allerdings auf den späten Mittwochabend vorverlegte. Stattdessen siedelte RTL nach Hessen um, genauer gesagt in das Stadion von Eintracht Frankfurt.Die erste Halbzeit der Partie Eintracht Frankfurt gegen Olympiakos Piräus, die 3:1 (2:1) endete, wollten am Donnerstag 2,21 Millionen Fernsehzuschauer sehen. Die Partie der UEFA Europa League, die von Cornelius Küpper kommentiert wurde, erzielte mittelmäßige 7,8 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen standen 0,62 Millionen auf der Uhr, der Marktanteil belief sich auf unterdurchschnittliche 9,2 Prozent. Die zweite Halbzeit wollten 2,48 Millionen Zuschauer sehen, wovon 0,63 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Die Marktanteile bewegten sich bei sehr guten 11,4 und mittelmäßigen 11,5 Prozent. Die Eintracht führt derzeit die Gruppe D mit sieben Punkten an, Piräus liegt bei sechs Punkten.In den vergangenen Wochen punkteten die neuennicht, auch weiterhin ist König Fußball kein gutes Lead-In. Lediglich 0,40 Millionen Zuschauer schalteten zwischen 23.45 und 00.15 Uhr ein, sodass ein Marktanteil von 3,9 Prozent erzielt wurde. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern sicherte sich die Sendung schlechte 6,7 Prozent.