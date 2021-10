Fabio Wibmer  mit Videos auf dem Mountainbike zum Star auf YouTube

YouTuber

Mit 6,8 Millionen Abonnenten und mehr als einer Milliarde Aufrufen landet der Kanal des Sportlers auf Platz zwei in Österreich.

Lassen wir unseren Blick weg von den deutschen YouTube-Charts hin nach Österreich schweifen, sticht hier ein großer Kanal besonders hervor. Auf Platz zwei, direkt hinter dem Kanal von Red Bull mit 10,2 Millionen Abonnenten, findet sich der Kanal des österreichischen Mountainbike- und Trialfahrers Fabio Wibmer mit 6,8 Millionen Abonnenten. Das macht ihn zum 34. Platz der meistabonnierten Sportkanäle weltweit. Sein Werdegang als Mountainbikefahrer ist zudem recht eng mit der Videoplattform verknüpft.Geboren wurde der 26-Jährige 1995 in Osttirol. Schon in seiner Jugend fuhr er zwölf Jahre lang Motorcross-Rennen. Auf den Bike-Trial-Sport wurde er schließlich im Jahr 2009 aufmerksam, als er ein YouTube-Video des schottischen Trialprofis Danny MacAskill sah. Ein Jahr später begann er mit seinem eigenen Trial-Bike den Sport selbst auszuüben. Mit 16 Jahren wurde er in die Red Bull Wings Academy nach München eingeladen. 2014 wurde er zu einem festen Mitglied der von MacAskill gegründeten "Drop & Roll Street Trial Show" und tourte mit dieser durch viele Teile der Welt. Ein Sieg bei "GoPro of the World – Best Line Contest 2015" folgte. Mitte 2017 wurde Wibmer zum offiziellen Red-Bull-Athleten und seit 2020 ist er offizieller Partner der Fahrradmarke Canyon Bicycles. Neben dem Trial-Fahren gehört auch Downhill zu seinem Betätigungsfeld. Den größten Erfolg in diesem Bereich erzielte er 2016, als er österreichischer Downhill Staatsmeister wurde.Videos auf seinem YouTube-Kanal veröffentlichte Wibmer schon seit 2008, also noch deutlich vor dem Start seiner Karriere. Die ersten Videos zeigen Backflips und Saltos des damals 13-Jährigen im Schnee und einige Tricks auf dem Trampolin. Schon bald folgen jedoch erste Clips auf dem Mountainbike. Das Interesse an den Videos wuchs schnell, schon ein Video aus dem Jahr 2013 zum GetCreative Street Trial erhielt bis heute über 4,3 Millionen Klicks. 2015 wurde das Video mit dem Titel "Paris Is My Playground" mit dem deutschen Webvideopreis in der Kategorie "Sports" ausgezeichnet. Das Video "Urban Freeriders live" aus dem April 2017 holte im ersten Jahr mehr als 22 Millionen Aufrufe und steht inzwischen bei 191 Millionen Klicks. Übertroffen wurde dies nur von "Wibmer's Law" aus dem Jahr 2019, welches bisher über 201 Millionen Mal angeschaut wurde.All diese Videos sind aufwendige Produktionen, die Wibmer zeigen, wie er oft mitten in einer Stadt oder in der Natur mit seinem Mountainbike beeindruckende Tricks ausführt. Passend zur Pandemie trägt auch ein 2020 veröffentlichtes Video den Titel "Home Office" und zeigt verschiedene Kunststücke drinnen im Haus. Ein weiteres bekanntes Video aus dem Jahr 2016, zeigt wie der Webvideoproduzent mit dem Bike auf dem Geländer der Kölnbreinsperre, einem Damm mit 200 Meter Höhe, balanciert. Insgesamt weisen 14 der über 250 Videos auf dem Kanal mehr als zehn Millionen Klicks auf. Zusammengerechnet kommt der Kanal so auf über 1,2 Milliarden Aufrufe.Auch eine Dokumentation mit dem Titel "To The Limit" ist über den Extremsportler bereits erschienen. Gemeinsam mit dem österreichischen Downhillfahrer Elias Schwärzler gründete Wibmer zudem seine eigene Sportbekleidungsmarke "Sick Series". Im Online-Shop lassen sich zahlreiche Produkte erwerben, zu denen neben Kleidung auch Caps, Rucksäcke, Handtücher oder Flaschen gehören. Das Team hinter der Marke wächst und es gibt auch dazu einen eigenen YouTube-Kanal, auf dem neben gemeinsamen Projekten vor allem "Behind the Scences"-Contet veröffentlicht wird.Bereits vor dem Start seiner großen Karriere hat sein YouTube-Kanal zu Fabio Wibmer gehört. Auf der Plattform fand er zudem den Anstoß zum Trial-Fahren, seinem heutigen Spezialgebiet. Die Community ist mit dem Sportler gewachsen und bricht mit den Aufrufzahlen der neuen Videos weiterhin einen Rekord nach dem anderen.