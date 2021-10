Sky Ticket im November

TV-News

Der November hält für Sky-Kunden einiges bereit. Von «Dexter: New Blood» bis zu Film-Highlights wie «Cash Truck» - Bei Sky kommt jeder auf seinen Geschmack.

Die Tage werden kürzer und damit stehen langsam aber sicher gemütliche Fernseh-Abende deutlich mehr im Fokus. Mit dem Dienst Sky Ticket können sich Serien- und Filmfans auf ein umfangreiches Angebot des Streamingriesen stürzen und die Couch-Abende mit Entertainment füllen. Einige Highlights sind die Rückkehr von Michael C. Hall als in seine Emmy-prämierte Rolle in, die fünfte Staffel vonmit Paul Giamatti oder, wenn es mehr Action braucht, Jason Statham inNeben den prominenten Starts bei Sky dürfen natürlich auch hauseigene Produktionen wie das Sky Originaloder die brandneue Sky Original Krimiserienicht fehlen. Doku-Fans können sich hingegenansehen oder. Für Freunde eine gemütlichen Couch-Abends bei einer entspannten und lustigen Komödie gibt es im Sky-Angebot, währenddie explosive Kombination aus Arnold Schwarzenegger und Jackie Chan bietet.Natürlich, gibt es weiterhin zahlreiche weitere Blockbuster im Angebot des Senders und via den Dienst Sky Ticket können sich Zuschauer dem Ganzen ohne Vertragsbindung widmen. Die gesamte November-Liste mit dem Angebot aus Serien, Dokumentationen, Filmen, Kids-Hits, Neustarts, Letztausstrahlugen und Shows findet ihr hier: