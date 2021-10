James Michael Tyler ist tot

Köpfe

Der Schauspieler, unter anderem bekannt für seine Rolle als Gunther in der Sitcom «Friends», wurde 59 Jahre alt.

Der Schauspieler James Michael Tyler ist am Sonntagmorgen in seinem Haus in Los Angeles im Alter von 59 Jahren verstorben. Dies bestätigte dessen Manager. Er litt an Prostatakrebs, das bei ihm vor drei Jahren im fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert wurde. Er war vor allem für seine Rolle als Gunther in der Hit-Sitcom «Friends» bekannt geworden. Seine Rolle zeichnete sich durch trockene und sarkastische Kommentare aus und dessen unerfüllte Liebe zu Rachel (Jennifer Aniston).„Michaels Lieben kannten ihn als Schauspieler, Musiker, Befürworter der Krebsaufklärung und liebevollen Ehemann“, sagte sein Manager in einer Erklärung. „Michael liebte Live-Musik, feuerte seine Clemson Tigers an und fand sich oft in lustigen und ungeplanten Abenteuern wieder. Wenn du ihn einmal getroffen hast, hast du einen Freund fürs Leben gefunden.“ Auf dem offiziellen Twitter-Account der Serie hieß es: „Warner Bros. Television trauert um James Michael Tyler, einen geliebten Schauspieler und integralen Bestandteil unserer «Friends»-Familie. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Freunden, Kollegen und Fans."„James war ein wirklich freundlicher, süßer Mann. Als er als Statist bei Friends anfing, fiel uns sein einzigartiger Geist auf und wir wussten, dass wir ihn zu einem Charakter machen mussten. Er machte Gunthers unerwiderte Liebe unglaublich zuordenbar. Unser Herz gilt seiner Frau Jennifer Carno“, sagten die „Friends“-Mitschöpfer Marta Kauffman und David Crane in einer Erklärung. Auch Jennifer Aniston bekundete via Instagram ihr Beileid: „«Friends» wäre ohne dich nicht das gleiche gewesen. Vielen Dank für das Lachen, das du in die Show und in unser aller Leben gebracht hast. Du wirst so fehlen.“Tyler teilte seine Krankheits-Geschichte Anfang des Jahres auf in der Fernsehsendung «Today». Er setzte sich auch für Menschen mit Prostata ein, um bereits mit 40 Jahren einen ersten Bluttest durchführen zu lassen. Er hinterlässt seine Ehe-Frau Jennifer Carno.