Von Jauch bis Henssler: RTL ruft wieder zum Spenden auf

TV-News

Zu den prominenten Projektpaten gehören in diesem Jahr Sarah Engels, Dagmar Wöhrl, Wotan Wilke Möhring, Max Giesinger, Maik Meuser und Jan Hofer. Zudem wird Jörg Pilawa bei «Grill den Henssler» für den guten Zweck kochen.

Am 18. und 19. November ruft RTL Deutschland auch in diesem Jahr wieder zum Spenden für Kinderhilfsprojekte auf. Um möglichst viel Aufmerksamkeit auf denhat man verschiedene Formate ins Boot geholt, um möglichst viel Geld für den guten Zweck zu sammeln. Zum Auftakt der Spenden-Woche zeigt RTL am Sonntag, 14. November, um 10:30 Uhr die Dokumit Moderator Wolfram Kons. Er zeigt, für welche Projekte in diesem Jahr Spenden gesammelt werden. Außerdem zeigt der Film, wie mit den Spenden der Zuschauer Kinder in Deutschland und der ganzen Welt nachhaltig gefördert werden und wie sich die prominenten Projektpaten vor Ort bei den bedürftigen Kindern engagieren.Am Abend, um 20:15 Uhr, ist auchTeil des Spendenmarathons. Er kocht an diesem Abend gegen die Moderatoren Collien Ulmen-Fernandez, Guido Cantz und Jörg Pilawa, der erstmals in der VOX-Show auftritt. Ebenfalls Premiere feiert Martin Klein als Koch-Coach. Er soll die Promis zu möglichst vielen Punkten verhelfen, denn jeder erspielte Punkt bedeuten 500 Euro für die Spendenkasse.Die Spendenmarathon-Woche gipfelt dann am Donnerstag und Freitag, 18. und 19. November. Dann fällt der offizielle Startschuss für denfällt am Donnerstag live um 18:00 Uhr. In diesem Jahr unterstützen prominente Paten wie Sarah Engels, Dagmar Wöhrl, Wotan Wilke Möhring, Max Giesinger, Maik Meuser oder Jan Hofer den bis Freitag dauernden, 24-stündigen Spendenaufruf. Ausdauersportler Joey Kelly versucht darüber hinaus einen neuen, verrückten Rund-um-die-Uhr-Weltrekord aufzustellen. Bis der 26. RTL-Spendenmarathon am Freitag um 18:00 Uhr sein Ende findet und die letzten Euros eingegangen sind, geht am Donnerstag noch Günther Jauch auf Sendung.Er begrüßt auf dem heißen Stuhl wieder verschiedene prominente Kandidaten in einem über dreistündigen, das um 22:15 Uhr von der Nachrichtensendung «RTL Direkt» unterbrochen wird. Wer an diesem Tag um die Million quizzen wird, ist noch nicht bekannt. Das Programm wird in der Nacht von Donnerstag auf Freitag und auch tagsüber immer wieder mit kurzen Updates unterbrochen. Um 1:15 Uhr wird auch die eingangs erwähnte Reportage erneut gezeigt.