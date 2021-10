«Die Reimanns»: Nach knapp zwei Monaten geht es weiter

Quotennews

RTLZWEI ließ die Konny-Fans etwa zwei Monate warten und prompt ging es gestern mit neuen Folgen «Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben» weiter. Sogar in der Primetime!

Sonst versinkt das Format um Konny Reimann irgendwo im RTLZWEI-Sendetag, zumeist mit etwa 0,13 Millionen Zuschauern um kurz vor 15 Uhr. Doch nicht, wenn es neue Folgen gibt! Und nicht, wenn sich eine Mittwochs-Primetime bietet. Denn dafür entschied sich der Grünwald-Sender gestern:packen wir auf 20:15 Uhr. Und zwar mit einer Doppelfolge! Kann das funktionieren? Absolut!Denn Zuschauer wollten auf einmal 1,1 Millionen einschalten. Ein absoluter Bestwert des gestrigen Sendetags für RTLZWEI gestern. Auch der Marktanteil von 3,9 Prozent gehört zu den besten Leistungen des Tages in Grünwald. In der klassischen Zielgruppe brauchte sich das Format mit 0,38 Millionen Zuschauern ebenfalls nicht verstecken. Der Marktanteil landete hier bei soliden 6,1 Prozent. Konny Reimann in der Primetime zurück - warum nicht!Insgesamt steigerte sich hin zur zweiten Episode das Interesse sogar auf 1,16 Millionen Zuschauer, wodurch sich der Marktanteil ab 21:20 Uhr bei 4,6 Prozent einpendelte. Die Zielgruppe ließ hingegen etwas nach und mit noch guten 0,33 Millionen Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erreichte der Sender 5,4 Prozent Marktanteil am entsprechenden Markt. Ein guter Abschluss für die Reimanns.