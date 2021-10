«Batwoman»: Ruby Rose packt aus

US-Fernsehen

Unter anderem sollen die Bedingungen am Arbeitsplatz für ihr Ende an der Serie schuld sein.

Im vergangenen Frühjahr verließ die Schauspielerin Ruby Rose die Fernsehserienach nur einer Staffel, obwohl das Format für eine zweite Staffel verlängert wurde. Damals sagte Rose, dass unter anderem die körperlichen Belastungen am Set und ihre Latex-Allergie die Gründe sind. Inzwischen schrieb sie auf Instagram, dass der Druck enorm war."An alle, die gesagt haben, dass ich bei Bawoman [sic] zu steif war, stellt euch vor, 10 Tage danach wieder an die Arbeit zu gehen ... 10 TAGE!!!!!! (oder die ganze Crew und der Cast würden gefeuert werden und ich würde alle im Stich lassen, weil Peter Roth gesagt hat, er würde nicht neu besetzen und ich habe gerade das Studio Millionen gekostet (indem ich mich auf seinem Set verletzt habe), das ist derjenige, der so vielen Leuten den Job gekostet hat."Warner Bros. Television reagierte in einer Stellungnahme auf Roses Anschuldigungen und schrieb: "Trotz der revidierten Geschichte, die Ruby Rose jetzt online verbreitet und die sich gegen die Produzenten, die Besetzung und die Crew, den Sender und das Studio richtet, ist die Wahrheit, dass Warner Bros. Television beschlossen hatte, seine Option, Ruby für die zweite Staffel von «Batwoman» zu engagieren, nicht auszuüben, und zwar aufgrund mehrerer Beschwerden über das Verhalten am Arbeitsplatz, die ausführlich geprüft und aus Respekt für alle Beteiligten privat behandelt wurden."Rose erhob auch Vorwürfe gegen ihren Co-Star Dougray Scott, der in den ersten beiden Staffeln von «Batwoman» Jacob Kane spielte. Rose sagt, dass Scott "ein weibliches Stunt-Double verletzte, er schrie wie eine kleine Hexe Frauen an und war ein Alptraum. Er ging, wann er wollte, und kam, wann er wollte. Er hat Frauen missbraucht, und als Hauptdarstellerin der Serie habe ich eine E-Mail mit der Bitte um ein Verbot des Anschreiens verschickt, was sie abgelehnt haben."Rose kritisierte weiter die Showrunnerin Caroline Dries dafür, dass sie sich weigerte, die Produktion von Staffel eins zu stoppen, als die COVID-19-Pandemie begann, obwohl andere CW-Serien eingestellt wurden, und sagte, dass Dries das Set der Serie während der ersten Staffel nur viermal besuchte. Rose sprach dann über die ihrer Meinung nach unsicheren und unangemessenen Arbeitsbedingungen am Set, darunter auch eine, bei der eine Assistentin gelähmt wurde.