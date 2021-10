Wolfgang Bergmann: Es ist ein Experiment

Interview

Filmemacher Bergmann lässt zahlreiche Prominente bei der Frankfurter Buchmesse über die Zukunft philosophieren und diskutieren. Ob das Experiment gelungen ist, verrät er im Quotenmeter-Interview.

Wach, in Freiheit, so gut es geht in Frieden und voller Hoffnung.Über unserer Zeit steht ein großes Fragezeichen. Der Umbruch ist in vollem Gange, mit allen Sinnen zu greifen. Deshalb ist diese Frage zwar unerhört allgemein, aber sie bringt es auf den Punkt. Wir müssen uns bekennen. Aber es sind nicht wir, die Journalisten und Medienmacher, die hier gefragt sind. Wir erklären die Welt vielleicht heute schon viel zu oft.Deshalb wollen wir mit diesem kleinen ARTE-Traumschiff ins Offene fahren, einen offenen Diskurs ermöglichen und einfangen und zu den Wurzeln des nach Lösungen suchenden Symposiums zurückfinden. Nicht umsonst bietet die weltgrößte Publikationsmesse, die Frankfurter Buchmesse dazu Anlass und Rahmen. Denn es geht auch und besonders um das „Wie" unserer Kommunikation und um die Publikationskultur, die sich offensichtlich in einer Krise befindet.Natürlich kann man das. Und es muss sogar sein. Sonst werden die Elon Musks dieser Welt die Zukunft des Planeten unhinterfragt gestalten. Das wäre, finde ich, ziemlich riskant.Mit großem Wohlwollen und mit Zuversicht und gewiss nicht mit erhobenem Zeigefinger.Zunächst mal empfehle ich, überhaupt Bücher zu lesen, querbeet und der eigenen Neugier folgend. Mir persönlich hat Doug Saunders „Arrival City" einige erhellende Zusammenhänge für die Organisation unseres Zusammenlebens eröffnet. Zwar kein brandneues, aber ein doch immer sehr erhellendes Buch.Uneingeschränkt: ja!Und wie. Hoffentlich klappt alles. Alle, insbesondere auch unsere Straßburger Übersetzungsteams müssen Doppelschichten einlegen. Es ist ein Experiment, in jeder Hinsicht.Ehrlich gesagt nicht nur negativ.Ich muss sehr viel reisen. Auch zu mancher Besprechung, die man auch per Video abhalten kann. Das haben wir gelernt. Und Zeit für anderes freibekommen. Für Kreativität. Aus der heraus u.a. auch das Konzept für dieses literarisch futuristische Schiffs-Symposium entstanden ist.Also: Ahoi!