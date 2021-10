Neues Nachtprogramm bei RTL

TV-News

Unter anderem muss die Wiederholung von «RTL Topnews» weichen. Außerdem setzt man Ende Oktober auf den «Rhein-Ruhr-Ripper» nach dem «RTL Nachtjournal».

Das Comedyformatist vor knapp zwei Wochen gestartet und generierte bislang äußerst mäßige Quoten. An der Ausstrahlung am Donnerstagabend hält RTL weiterhin fest, schmeißt allerdings die Wiederholungen aus der Nacht von Freitag auf Samstag aus dem Programm. Nach nur einem Versuch am 24. Oktober um 0:35 Uhr bleibt es dabei, dass auf diesem Sendeplatz nicht mehr über die News der Woche satirisch diskutiert werden soll. Vergangene Woche zeigte man dort bereits die Homestory «Absolut DJ Ötzi», die immerhin auf 8,8 Prozent in der klassischen Zielgruppe kam. «RTL Topnews» generierte hingegen nur miserable 4,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.In den kommenden Wochen bleibt es am sehr späten Freitagabend musikalisch. RTL zeigt alte Ausgaben von. Dadurch müssen die Wiederholungen von «Willkommen bei Mario Barth» ebenfalls weichen. Die Programmumstellung startet bereits am kommenden Freitag, 8. Oktober.Weitere Änderungen schafft man ab Dienstag, den 26. Oktober. Dann läuft bis Donnerstag, 28. Oktober, im Anschluss an das «RTL Nachtjournal» die True-Crime-Doku-Reihe. Die vierteilige Serie über Frank Gust, der zwischen 1994 und 1998 mindestens vier Frauen getötet und die zum Teil bestialisch verstümmelt hat, ist seit dem 13. Mai bei TVNow abrufbar und feierte Ende September bei Nitro ihre Free-TV-Premiere. Am 24. und 25. September generierte die vier Folgen sehr gute Einschaltquoten. Ab 23:00 Uhr schalteten zwischen 0,39 und 0,32 Millionen Zuschauer ein, die Marktanteile lagen zwischen 2,1 und 3,1 Prozent bei allen und 2,5 und 3,7 Prozent bei den Umworbenen. Durch die Programmierung verschiebt sich «CSI: Miami» auf den Slot gegen 1:30 Uhr, während die letzte «CSI: Den Täter auf der Spur»-Ausgabe entfällt. Am 28. Oktober werden zwei «Rhein-Ruhr-Ripper»-Ausgaben versendet.