RTL testet «Raus aus den Schulden»-Reboot

TV-News

Außerdem erhalten die Ehrlich Brothers neben dem «Supertalent» weitere Sendezeit.

RTL legt am Montag, den 25. Oktober, das einstige Erfolgsformatneu auf – allerdings ohne Peter Zwegat. Der neue Schuldnerberater bei RTL heißt dann Stilianos Brusenbach, der in der angekündigten Pilotfolge im Einsatz sein wird. Zur besten Sendezeit soll er gleich zwei Familien aus der Klemme helfen. Seine Qualifikationen als Diplom-Volkswirt, Schuldner- und Steuerberater machen ihn zum Spezialisten für alle Fragen rund um das Thema Geld. Brusenbach kann über zehn Jahre Berufserfahrung vorweisen und wurde währenddessen zum Experten für schwierige Fälle und anspruchsvolle Verhandlungen mit Gläubigern und Banken.Die hinter der der Neuauflage stehende Produktionsfirma RTL Studios hat den Geld-Fachmann über mehrere Monate bei seiner Zusammenarbeit mit den beiden Familien begleitet. Dabei berät er sie nicht nur in Finanz-Fragen, Brusenbach kümmert sich auch um die Alltagsprobleme seiner Schuldner. Beispielsweise belasten die 50.000 Euro Schulden von Familie B. aus Rheinland-Pfalz die Ehe sehr. Familienvater Christian hat den Großteil der Schulden mit in die junge Ehe gebracht. Nun droht die Beziehung wegen der Arbeitslosigkeit, der beengten Wohnverhältnisse und dem sehnlichen Wunsch, den zwei Kindern ein sorgenfreies Leben zu ermöglichen, zu zerbrechen. Das Ehepaar Martina und Thomas B. aus Thüringen hat sogar 55.000 Euro Schulden angehäuft. Nun drohen sie das geliebte Eigenheim an die Gläubiger zu verlieren.Knapp eine Woche später geht es derweil weitaus weniger bedrückend zu, denn am Sonntagabend erhalten die Ehrlich Brothers, seit kurzem Jurymitglieder bei, weitere Sendezeit. Um 20:15 Uhr zeigt RTL . Darin führt das Magier-Duo die Weltpremiere einiger brandneuer Illusionen vor, wie der Kölner Sender verspricht. Unter anderem durchqueren die Zauberbrüder auf einem fliegenden Besen einen Hindernis-Parkour. Außerdem zeigen Judith Rakers, Motsi Mabuse oder Jorge Gonzáles, welche Zauberkräfte in ihnen stecken.