«Squid Game» darf für Emmys nominiert werden

US-Fernsehen

Der Streamingdienst Netflix muss sich aber entscheiden, welchen Emmy-Preis die Serie bekommen soll.

Für Netflix isteine der erfolgreichsten Serien, die man bislang auf der Plattform zur Verfügung stellte. Da die Serie von Netflix, einem amerikanischen Unternehmen, produziert wurde und schon immer für die Ausstrahlung in den USA vorgesehen war, kann die Serie für den Primetime Emmy Award eingereicht werden.Da die Serie aber auch international produziert wurde, kann «Squid Game» auch für den International Emmy eingereicht werden. Die Verantwortlichen müssen sich allerdings entscheiden, denn die Serie kann nur für einen Emmy-Preis berufen werden. Die in Los Angeles ansässige Fernsehakademie und die in New York sitzende International Academy of Television Arts and Sciences haben Regeln, die eine Doppelnominierung verhindert.Das Fernsehen wird immer globaler, und die Expansion der US-amerikanischen Streaming-Anbieter in die ganze Welt und in lokale, nicht-englischsprachige Produktionen – wie «Squid Game» – wird die Dinge für die Fernsehakademie noch viel komplizierter machen.