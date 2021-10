Quotencheck

Der Fernsehsender VOX hat insgesamt 23 Episoden der neuen Kurz-Sendung ausgestrahlt.

Zwischen 1. September und 1. Oktober 2021 setzte die Kölner Fernsehstation VOX zwischen «Das perfekte Dinner» und dem werktäglichen Hauptabendprogramm auf die Sendung «#VOXStimme», in der Prominente und Bürger über ein wichtiges Thema referieren konnten. Die Fernsehsendung debütierte mit Jochen Schropp und 0,79 Millionen Fernsehzuschauern. Mit 0,28 Millionen Zuschauern fuhr man unterdurchschnittliche 4,7 Prozent Marktanteil ein.Nur 0,66 Millionen Menschen wollten die Meinung von Komikerin Enissa Amani hören, die am 2. September auf Sendung ging. Mit 0,22 Millionen Zusehern fuhr sie 3,9 Prozent Marktanteil ein. Am Freitagabend erreichte der paralympische Sportler Mathias Mester 0,64 Millionen Zuschauer. Bei den jungen Zuschauern erreichte die Sendung mit 5,1 Prozent den besten Wert der Woche.Am 6. September waren 1,02 Millionen Zuschauer dabei, allerdings war Krankenschwester Franziska Böhler, die das Buch „I’m a Nurse – Warum ich meinen Beruf als Krankenschwester liebe – trotz allem“, nicht aufgrund ihres Statements so beliebt. Nur wenige Minuten später startete die neue Staffel von «Die Höhle der Löwen», die bei VOX ein Quotenknüller ist. Die Böhler-Folge generierte 5,3 Prozent in der Zielgruppe.Am nächsten Tag erreichte Jana Ina Zarella 0,74 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, in der Zielgruppe waren 5,2 Prozent dabei. Günther Jauch kam am Mittwoch auf 0,73 Millionen Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 4,8 Prozent. Auch der Donnerstag läuft bei VOX gut, weshalb Edith Stehfest 0,89 Millionen Menschen ihre Geschichte erzählen konnte. Die Sendung mit der Podcasterin (Steh Fest – Wunder leben) erzielte 5,2 Prozent. Frank Thelen kam auf Freitag auf vier Prozent.Am darauffolgenden Montag erreichte der Theologe und Autor Bernd Mönkebüscher das Staffelhoch von 1,13 Millionen, schließlich lief im Anschluss «Die Höhle der Löwen». Die «#VOXStimme» sorgte für sieben Prozent Marktanteil. Amiaz Habtu besorgte am 15. September mit 3,1 Prozent das vorläufig schlechteste Ergebnis, seine Sendung kam auf 0,68 Millionen Zuschauer. Fußballer Neven Subotic sorgte für 0,72 Millionen Zuschauer am Freitagabend, der Marktanteil bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern lag bei enttäuschenden 3,3 Prozent.Im Durchschnitt wollten 0,79 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren die Fernsehsendung «VOXStimme» sehen, die beim Gesamtpublikum einen Marktanteil von drei Prozent einfuhr. Bei den 14- bis 49-Jährigen fuhr VOX 0,29 Millionen Fernsehzuschauer ein, sodass man auf einen weit unterdurchschnittlichen Marktanteil von 4,6 Prozent kam. Ob dieser Aktionsmonat fortgesetzt wird, steht noch nicht fest. VOX hat in der Themenwoche „#VOXforWomen“ Anfang November vorübergehend neue Ausgaben angekündigt.