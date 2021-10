«Grill den Henssler» startet mit Halloween-Special

TV-News

Ab Ende Oktober präsentiert VOX sechs neue Ausgaben am Sonntagabend.

Am 31. Oktober kehrtins VOX-Programm zurück und passt sich thematisch gleich mal dem Kalender an. Den Auftakt der neuen Staffel, die insgesamt sechs Folgen umfassen wird, bildet ein Halloween-Special – erstmals in der achtjährigen Geschichte der Sendung. In dieser Sonderausgabe kochen dann Moderatorin Marijke Amado, Schauspielerin und Model Verona Pooth sowie Ross Antony gegen Starkoch Steffen Henssler. Gecoacht werden die Promis von den Gebrüdern Eggert. Mirja Boes, Reiner Calmund und Christian Rach bewerten die Gerichte, während Laura Wontorra erneut die Moderation der von der ITV Studios Germany produzierten Sendung übernimmt.Zuletzt schnitten die Sommer-Specials beim Zielgruppen-Publikum sehr gut ab. Mit durchschnittlich einer halben Million jungen Zuschauern verbuchte VOX 8,4 Prozent Marktanteil. Insgesamt schalteten 1,32 Millionen Kulinarik-Fans ab drei Jahren ein, die generierte 5,7 Prozent. Im Frühjahr sorgten durchschnittlich 1,47 Millionen Zuschauer für Marktanteile von 5,4 respektive 7,6 Prozent.Und auch im Vorlauf setzt VOX auf Halloween-Programm und zeigt ab 18:10 Uhr ein Halloween-Special von. Dabei gehen die Sendergesichter Hubert und Matthias in einer alten Burg auf Geisterjagd, Roland probiert vor den Augen seiner Steffi zu fliegen wie eine Fledermaus und Nicole versucht ihren Detlef gnadenlos zu zerteilen. Keine Angst, getestet werden unter anderem eine Fledermaus Zipline, das Spiel „Geisterjagd Evolution“ und der Zaubertrick „Die zerteilte Jungfrau“. Natürlich dürfen auch das passende „Latex Zombie MakeUp“ und „Creepy Claws“ am Gruselfeiertag nicht fehlen.