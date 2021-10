«Kalkofes Mattscheibe» blickt aufs Jahrzehnt zurück

TV-News

Tele 5 hat vier Best-of-Ausgaben von Oliver Kalkofes Satire-Sendung angekündigt. Der Start erfolgt noch im Oktober.

feiert noch im Oktober sein Comeback. Das hat Tele 5 nun angekündigt und ab Freitag, den 22. Oktober, vier «Best of Kalkofes Mattscheibe»-Ausgaben jeweils zur besten Sendezeit angekündigt. Darin sollen die größten Favoriten aus fast einem Jahrzehnt der Mediensatire-Sendung mit Oliver Kalkofe gefeiert werden.Das Format zeigt die besten Clips, die ab 2012 für Tele 5 produziert wurden. Kalkofe wird aus diesem Archiv höchstpersönlich seine Lieblingsclips auswählen, wie der Sender verspricht. Gezeigt werden unter anderem Astro-TV-Unsinn mit Hilli Hotan, der Wendler, die unvermeidlichen „Amigos“ und grenzwertige Dschungelcamp-Eskapaden. Neben den unterhaltsamen Clip-Anmoderationen, wird Oliver Kalkofe auch Geschichten und Anekdoten zu Produktion und „Opfern“ zum Besten geben, sowie Fans der Show und deren Fragen interaktiv in die Sendung mit einbinden.Die erste Folge steht unter dem Motto „Frisch, Fett & Faltig“, während es in Woche zwei „Sinnlich, Sexy & Senil“ wird. Am 5. November heißt es dann „Prickelnd, Peinlich & Pompös“ und zum Abschluss lautet der Folgentitel „Fröhlich, Fesch und Voll Fatal“. «Best of Kalkofe Mattscheibe» ist eine Produktion von Kalk TV in Kooperation mit fairworks Medienproduktion.