Netflix kündigt Weihnachtsfilme an

US-Fernsehen

Der Streamingdienst hat auch den dritten Teil von «The Princess Switch» terminiert.

Auch in den Wintermonaten möchte Netflix seine Kunden verwöhnen und hat ein großes Programm aufgestellt. Bereits am 1. November können die Kundensehen, der sich um einen Mann dreht, der die Magie von Weihnachten kennenlernt, nachdem sein Großvater erkrankte. Nina Dobrev ist schon am 5. November inzu sehen. Sie spielt eine alleinstehende Journalistin aus Los Angeles.Am 7. November istabspielbar, ehe am 18. Novembergezeigt wird. In der romantischen Komödie spielt Vanessa Hudgens gleich drei Hauptrollen: Königin Margaret, Prinzessin Stacy und Margarets Cousine Fiona.folgt am 24. November und handelt von einem Jungen, der seinen Vater auf der Suche nach einem Dorf der Elfen folgt. Am gleichen Tag startet auch. Am 26. November geht zudeman den Start.Schon am 2. Dezember wird der Filmveröffentlicht. In dem Film spielt Michael Urie die Rolle des Peter, der verzweifelt versucht, dem Urteil seiner Familie über sein Single-Dasein zu entgehen. Später in diesem Monat kommt(16. Dezember). Die Fortsetzung des letztjährigen Überraschungshits «A California Christmas» spielt ein Jahr nachdem sich Callie und Joseph verliebt haben. Außerdem sind(6. Dezember),(22. Dezember) und(24. Dezember) angekündigt. Noch keinen Starttermin hat