«Unzensiert - Bushidos Wahrheit»: Rapper-Doku bald bei Amazon

TV-News

Bushido prägte als Kunstfigur die deutsche Rap-Szene wie kaum ein anderer Künstler. Verbindungen ins organisierte Verbrechen wurden ihm jedoch zum Verhängnis und über zwei Jahre begleitete nun ein Kamerateam den Rapper.

Schlagzeilen, Exzesse, Erfolge. Anis Ferchichi, alias Bushido, feierte in seiner Karriere als Musiker und Rapper die genannten Aspekte über alle Maße. Für viele steht Bushido noch heute für grandiose Texte, gute Musik, starken Gesang und für eine Entwicklung der deutschen Rap-Szene. Jedoch stand er gerade in den späten Jahren seiner Karriere ebenfalls für zweifelhafte Kontakte, Verbindungen ins organisierte Verbrechen und zu Berliner Clans. Das Leben zwischen Rap-Star und Kriminalität stürzte Bushido und seine Familie in einen tiefe Krise. Eine Krise, aus der Ferchichi seit mehr als drei Jahren nicht herauskommen kann und sein Leben nur noch unter Polizeischutz stattfindet.Amazon Prime schuf in Verbindung mit der Content Factory und Journalist Peter Rossberg eine sechsteilige Dokumentation über das aktuelle Leben des Rappers. Bushido, wie auch seine Familie sollen für über zwei Jahre mit Kamerateams begleitet worden seien, wodurch die Dokutief in die Materie eintauchen möchte. Am 26. November feiert die Dokumentation bei Amazon Prime Video in Deutschland und Österreich ihre Premiere.Laut einer aktuellen Ankündigung soll die Serie tief in das Familienleben eintauchen, Höhen und Tiefen begleiten und Fans exklusive Einblicken bieten. Bushidos Leben, das seiner Familie und der gesamte Alltag soll nach dem Statement eine Gratwanderung zwischen Alltag und Polizeischutz sein, während die Familie versucht, die Situation bestmöglich zu meistern. Neben den Szenen, in denen die Familie begleitet wurde, sollen namhafte Kollegen des Rappers aus der Musikindustrie und wichtige Akteure aus seiner Karriere ebenfalls zu Wort kommen.