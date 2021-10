VOD-Charts

Ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern sich zwei Titel an der Spitze der VOD-Charts. Kann sich «Squid Game» in dieser Woche die Krone schnappen?

Es dürfte der Halloween-Trend dieses Jahres werden: ein roter Overall, eine schwarze Maske mit Kreis, Dreieck oder Viereck darauf und fertig ist die Hommage an die derzeit so angesagte Netflix-Serie «Squid Game». Der Siegeszug des südkoreanischen Formats setzt sich auch in dieser Woche fort, die Abrufzahlen wurden mehr als verdoppelt, aber dazu später mehr. Die VOD-Charts der 40. Kalenderwoche beginnen mit dem Kinderprogramm, das auf eine Bruttoreichweite von 3,04 Millionen Zuschauern kommt.Platz neun bleibt derweil unbesetzt, denn Rang acht teilen sichund der Netflix-Erfolg. Beide Serien kommen auf 3,07 Millionen Klicks zwischen dem 1. und 7. Oktober. Platz sieben führt nach Dänemark, dennoder «Der Kastanienmann», wie die Serie auf Deutsch heißt, sicherte in der zurückliegenden Woche 3,66 Millionen Klicks. Die Psychothriller-Reihe ging bei Netflix Ende September an den Start.Wir bleiben in Europa und bei Netflix, ziehen aber nach Spanien weiter. Auf Platz landet in dieser Wochemit einer Reichweite von 4,65 Millionen. Knapp an der Fünf-Millionen-Marke scheitert. Die Krankenhaus-Serie darf sich über 4,90 Millionen Abrufe freuen. Über jene magische Grenze springt das Teen-Mystery-Drama. Die bei Netflix beheimatete Serie schafft es auf 5,68 Millionen Klicks.Auf dem Treppchen lässt man gar die Sechs vor dem Komma aus, denn mit 7,17 Millionen Aufrufen schafft esauf den Bronze-Platz. Silber geht an, das sich in einem Fotofinish dem Südkorea-Hype geschlagen geben muss. Die Krimi-Reihe bringt es auf 9,12 Millionen Aufrufe, währendeine Bruttoreichweite von 9,26 Millionen zählt.