Turin wird Austragungsort für den Eurovision Song Contest 2022

Statt in der italienische Hauptstadt Rom versammeln sich die Musik-Acts im kommenden Jahr in Turin.

In diesem Jahr stand derso sehr im Fokus wie selten zuvor, denn nicht nur war das Teilnehmerfeld äußerst stark und bunt besetzt, die Veranstaltung in Rotterdam stellte gleichzeitig auch eine Art Auftaktfeier ohne Corona-Regeln dar. Es war das erste europäische Großevent seit Beginn der Pandemie. Als strahlender und rockender Sieger ging die italienische Band Måneskin aus dem Abend hervor, weshalb der ESC im kommenden Jahr in Italien stattfinden wird. Nun hat man eine Gastgeberstadt gefunden.Nach Neapel (1965) und Rom (1991) wird Turin im kommenden Jahr die dritte italienische Stadt, in der der «Eurovision Song Contest» stattfindet. Der Austragungsort der Olympischen Winterspiele 2006 hat sich gegen 16 andere Bewerberstädte durchgesetzt und wird im Mai 2022 den 66. Songwettbewerb veranstalten. Das große Finale findet am Samstag, 14. Mai im PalaOlimpico statt, die Halbfinals am 10. und 12. Mai.Der Executive Supervisor des Eurovision Song Contest, Martin Österdahl, sagte dazu: „Turin ist die perfekte Gastgeberstadt für den 66. Eurovision Song Contest. Wie wir bei den Olympischen Winterspielen 2006 gesehen haben, übertrifft PalaOlimpico alle Anforderungen, die für die Durchführung einer globalen Veranstaltung dieser Größenordnung erforderlich sind, und wir sind sehr beeindruckt von der Begeisterung und dem Engagement der Stadt Turin, die im nächsten Mai Tausende von Fans begrüßen wird. Dies wird der erste Eurovision Song Contest seit 30 Jahren in Italien sein, und wir sind fest entschlossen, ihn zusammen mit unserem Host Broadcaster Rai zu einem besonderen zu machen.“„Wir freuen uns, dass Turin die nächste Ausgabe des Eurovision Song Contest ausrichten wird, dem internationalen Festival, das von einem großen Publikum in allen Ländern geliebt wird. Dank des schönen Sieges von Måneskin kehrt der Wettbewerb nach 31 Jahren nach Italien zurück, in eine Stadt, die alle Eigenschaften hat, um eine so prestigeträchtige Veranstaltung auszurichten. Die Wahl, die Rai zusammen mit der EBU getroffen hat, war angesichts des sehr hohen Niveaus der Vorschläge der konkurrierenden Städte, denen ich für ihre begeisterte Teilnahme danke, nicht einfach. Ab heute beginnt für Rai und die Stadt Turin eine spannende Reise, die uns in den Mai 2022 führt. Eine große Herausforderung für Rai und für unser Land“, fügte Carlo Fuortes, CEO des italienischen Senders Rai, hinzu.