«Billions»: Sky zeigt Rest der fünften Staffel im November

TV-News

Fast ein Jahr müssen sich Fans der Dramaserie «Billions» nun schon auf neue Folgen gedulden, das wird sich demnächst ändern.

Am 21. Oktober 2020 zeigte Sky letztmals eine neue Ausgabe der Dramaserie. Die fünfte Staffel zählt zwar insgesamt zwölf Folgen, doch wurden in der ersten Produktionsphase nur sieben Episoden fertiggestellt, ehe die Corona-Pandemie die Produktion zerschlug. Zwischen dem 5. September und 3. Oktober strahlte der US-Sender Showtime nun die restlichen fünf Folgen aus. Sky hat nun die Deutschlandpremiere der restlichen Season angekündigt.Demnach zeigt Sky Atlantic ab dem 13. November um 22:25 Uhr die erste Folge, die übrigen vier gibt es eine Woche später ab 22:40 Uhr am Stück zu sehen. Um die alten Folgen wieder in Erinnerung zu rufen, wird der erste Teil der fünften Staffel ab dem 23. Oktober immer in Doppelfolgen ab etwa 21.45 Uhr wiederholt. Alle vorherigen Staffeln sind ebenfalls auf dem Streamingdienst Sky Ticket und über Sky Q abrufbar. Und auch für die mittlerweile bestätigte sechste Staffel gibt zumindest einen US-Termin. Showtime plant die Staffelpremiere für den 23. Januar. Im Deutschland soll es ebenfalls noch im ersten Quartal weitergehen.In der zweiten Hälfte der fünften Staffel versetzt die Anwesenheit des mächtigen Milliardärs Mike Prince (Corey Stoll) Axe Capital in Aufruhr und gibt Chuck Rhoades (Paul Giamatti) eine potenzielle neue Waffe in seinem Kampf gegen Bobby Axelrod (Damian Lewis). Allianzen entstehen, werden zerrissen und bilden sich neu, und jeder, von Taylor (Asia Kate Dillon) bis Wendy (Maggie Siff), wird in den Konflikt hineingezogen, der alles, was ihnen lieb und teuer ist, zu zerstören droht. In der Serie spielen außerdem David Costabile, Condola Rashad, Kelly AuCoin und Jeffrey DeMunn mit. Jeanane Garafolo hat eine Gastrolle als Winslow, die hippe Besitzerin eines legalen Cannabis-Unternehmens.«Billions» wurde kreiert und produziert von den Showrunnern Brian Koppelman und David Levien. Andrew Ross Sorkin fungiert ebenfalls als ausführender Produzent.