«Liebe im Sinn»: Sat.1 macht nächste Datingshow für die Sinne

TV-News

Das Konzept erinnert stark an «5 Senses for Love», ist aber eine eigenständige Datingshow, bei der ebenfalls die Sinne der Kandidaten gefragt sind.

30 Singles haben erneut die Chance in einer Sat.1-Show die Liebe ihres Lebens zu finden, wobei sie sich in mehreren Experimentier-Phasen auf ihre Sinne verlassen müssen. Was sehr stark nach der im April und Mai ausgestrahlten Sendung «5 Senses for Love» klingt, ist tatsächliche das neue Dating-Formatdes Unterföhringer Bällchensenders, der nun teilnehmende Singles ab 25 Jahren sucht.Wo der genaue Unterschied zu «5 Senses for Love» genau liegt, wird auf den ersten Blick nicht ganz klar, denn auch bei «Liebe im Sinn» verloben sich die gefunden Matches und verbringen dann einen gemeinsamen Urlaub, um sich noch intensiver kennen zu lernen. Gelingt das Experiment, sagen die Paare "Ja" zueinander und starten in eine glückliche Ehe. Vermutlich dürfen sich die Paare aber bereits vor der Verlobung das erste Mal sehen, bei «5 Senses for Love» war dies erst nach der Verlobung erlaubt.Über einen Ausstrahlungstermin der von Redseven Entertainment produzierten Show machte Sat.1 noch keine Angaben. Gute Quoten sollten im Bereich des Möglichen liegen, denn «5 Senses for Love» war nicht nur für den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie „Beste Unterhaltung Reality“ nominiert gewesen, sondern legte auch eine kontinuierliche Steigerung auf dem Quotenmarkt hin. Anfangs interessierten sich nur 6,2 Prozent des Zielgruppenpublikums für das Format. Zum Finale lag der Wert bei guten zehn Prozentpunkten.