Claire Foy verkörpert Facebook-COO

US-Fernsehen

Derzeit ist eine neue Serie um das soziale Netzwerk in Entwicklung.

Die «The Crown»-Darstellerin Claire Foy wird Facebooks Chief Operation Officer (COO) Sherly Sandberg in der Serieverkörpern, die auf dem New-York-Times-Beststeller "An Ugly Truth: Inside Facebook's Battle for Domination" von Sheera Frenkel und Cecilia Kang basiert.Das Drama stammt von Anonymous Content («Spotlight», «Mr. Robot») und wiip («Mare of Easttown»), die kürzlich einen Vertrag mit Foy abgeschlossen haben. Die Serie wird den Blick auf die Beziehung zwischen Mark Zuckerberg und Sandberg und die Hindernisse lüften, denen sich Facebook auf seinem unerbittlichen Streben nach Wachstum gegenübersieht. Mehrere Journalisten werden als Berater fungieren, um die Genauigkeit der Handlung zu gewährleisten.Die Serie erstreckt sich über das Jahr 2016, beginnend mit der Wahl 2016 und dem Aufkommen von Desinformationen, gefolgt von jüngsten Enthüllungen wie XCHECK, einem Programm, das wichtige Nutzer, darunter den ehemaligen Präsidenten Trump, vor den Regeln und Vorschriften von Facebook schützte. «Doomsday Machine» wurde von Ayad Akhtar entwickelt, dem Autor des Bestsellers Homeland Elegies", den er gleichzeitig für eine FX-Serie adaptiert.