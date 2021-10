«Sommerhaus der Stars»: Wird es episch?

Quotenmeter.FM

Die erste Woche Bocholt-Barlo ist vorbei – wir ziehen in dieser Ausgabe Bilanz.

Nach zahlreichen Reality-Shows mit Reality-TV-Personalitys (RTVPs) wie «Promis unter Palmen» (Sat.1), «Die Alm» (ProSieben), «Kampf der Realitystars» (RTLZWEI) oder «Promi Big Brother» (Sat.1) startet nun RTL sein Sommer/Herbst-Flaggschiff namens «Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare».Im vergangenen Jahr bezeichneten einige Fernsehkritiker dies als Tiefpunkt der Fernsehunterhaltung, weil Georgina Fleurs Freund Kubilay dem ehemaligen «Bachelor» Andrej Mangold ins Gesicht spuckte. Das Paar zog danach freiwillig aus. Fabian Riedner und Felix Maier analysieren, warum sich damals die Lage so zuspitzte.Außerdem werden die aktuellen Promis begutachtet, die derzeit auf dem Bauernhof in Nordrhein-Westfalen ihr Unwesen treiben. Unter ihnen ist beispielsweise Mola Adebisi und seine Freundin Adelina, die gleich nach Ankunft des Hauses die Zimmer putzten. Die Quoten waren nicht mehr so gut wie einst mit Michael Wendler – das ist verständlich.