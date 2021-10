VOX: Mittwoch wird zum True-Crime-Tag

TV-News

Im November setzt VOX voll auf True-Crime und zeigt die beiden TVNow-Reihen «Der Alptraummann» und «Der Maskenmann» sowie die neueste Addition der Stern-Crime-Reihe «Frauke Liebs».

VOX treibt die Unabhängigkeit von US-Serie weiter voran und schraubt weiter am Programm. Nachdem man bereits den Freitag zum „Feel-Good-Friday“ ausgerufen hat ( Quotenmeter berichtete )und ab dem 29. Oktober unter anderem die lesbische Datingshow «Princess Charming» zeigt, verändert man im November zudem den Mittwoch, an dem derzeit noch «Bones – Die Knochenjägerin» abendfüllend programmiert ist. Ab dem 3. November steht dann alles im Zeichen des True-Crime-Genres.Um 20:15 Uhr zeigt man zunächst die vierteilige TVNow-Serie. VOX zeigt die 99pro-Media-Produktion jedoch in zwei jeweils zweistündigen Teilen. Im Anschluss feiert zudemihre Free-TV-Premiere. Die ITV-Dokumentation über die vor 13 Jahren in Portugal verschwundene Madeleine steht seit Anfang des Jahrs ebenfalls bei TVNow zur Verfügung. Eine Woche später feiert im Anschluss an «Der Alptraummann» dann die zweiteilige Serieihre Free-TV-Premiere.«Ich liebe meinen Mörder» bildet somit auch den Nachlauf zur am 17. November ausgestrahlten Doku, die von der UFA Show & Factual für TVNow produziert wurde. Der Film dreht sich um Martin N., der mehr als ein Jahrzehnt in Norddeutschland nachts mit einer Sturmhaube maskiert in Schullandheime, Internate und Wohnungen eindrang und mindestens 40 Jungen missbrauchte, wobei es im Laufe dieser Serie auch zu drei Mordfällen kam.Später im November zeigt VOX außerdem die Free-TV-Premiere des erst kürzlich angekündigten dritten «Stern Crime»-Formats . Außerdem ist eine Ausstrahlung des zweiteiligen TVNow-Originalgeplant.