TVNow kündigt neue «Stern Crime»-Doku an

Vermischtes

Der Streamingdienst von RTL Deutschland widmet sich in einer neuen True-Crime-Doku dem Fall Frauke Liebs.

TVNow setzt seit geraumer Zeit auf True-Crime-Sendung und hat nun weiteren Nachschub in diesem Genre angekündigt. Nach «Der Maskenmann» und «Der Alptraummann» widmet sich der Streamer nun einem noch immer ungelösten Fall. Ingeht es um die vor 15 Jahren in Paderborn verschwundene junge Frau, die wenige Monate später sie tot aufgefunden wurde. Nach ihrem Verschwinden hatte die 21 Jahre alte Krankenpflegeschülerin Nachrichten von ihrem Handy an Freunde und Familie gesendet, dennoch gibt es bis heute keine Spur von dem Täter.Laut TVNow suche die Familie, die noch immer an dieser Tatsache leide, nun bewusst die große Öffentlichkeit. Mutter, Schwester und Freunde der Ermordeten haben sich dafür zusammengetan. Sie möchten an den Fall erinnern und an Mitwisser oder Zeugen appellieren, sich mit Hinweisen auf den Täter zu melden und endlich Klarheit zu bringen.Die TVNow-Dokumentation basiert auf Recherchen und Interviews der STERN-Crime-Redaktion und wird unter dem Dach der Bertelsmann Content Alliance von UFA Show & Factual produziert.