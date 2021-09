«Waidendorf»: RTLZWEI startet Landleben-Soap schon im Oktober

TV-News

RTLZWEI verspricht mit der neuen Soap einen „emotionalen, familiären und herzerwärmenden“ Vorabend – in ländlicher Idylle.

Erst vor knapp einer Woche Programmchef Tom Zwiessler und Unterhaltungschefin Shona Fraser ein Interview über die Planungen für die weitere Fernsehsaison ihres Senders RTLZWEI und kündigte dabei unter anderem auch eine neue Dailysoap für den Herbst an. Nun hat der Grünwalder Sender füreinen Starttermin kommuniziert. Los geht es demnach ab Montag, den 4. Oktober. RTLZWEI strahlt zunächst 15 Episoden der neuen Seifenoper über das Landleben um 17:05 Uhr aus.Im Mittelpunkt von «Waidendorf» stehen die Städter Melanie und Stefan, die sich dazu entschlossen haben als Patchworkfamilie mit ihren Kindern Robin und Doro einen Neustart in Waidendorf zu wagen. Schnell wird klar, dass das Dorfleben viele Herausforderungen mit sich bringt und die Familie auf eine harte Probe stellt. Doch nicht nur die vier Neuankömmlinge haben ihr Päckchen zu tragen, auch in den anderen Familien gibt es Konflikte, Intrigen und Geheimnisse. Diese Irrungen und Wirrungen, Dramen und Intrigen im Leben verschiedener Familien in der kleinen Gemeinde, wie es RTLZWEI beschreibt, sind dann Gegenstand der Folgen.Produziert wird das Format, mit dem RTLZWEI „alle Generationen vor den Fernsehbildschirm“ locken möchte, von youngest Media. Die Folgen, in denen die Wiederentdeckung der Natur eine große Rolle spielt, stehen bereits sieben Tage vor Ausstrahlung im Premium-Bereich auf TVNow zum Abruf bereit und können danach weitere sieben Tage gestreamt werden.