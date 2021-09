HBO-Chef Bloys möchte mehr «Mare of Easttown»

US-Fernsehen

Eigentlich sollte das Format nur eine Miniserie werden. Doch aufgrund der guten Quoten, könnte man sich mehr vorstellen.

Am Sonntag werden in den Vereinigten Staaten von Amerika die Emmys verliehen. Ganz hoch im Kurs steht die Miniserie, die Serie mit Kate Winslet überzeugte die Zuschauer. Chief Content Officer Casey Bloys schließt eine weitere Staffel nicht aus. "Brad und Kate und die Produzenten sprechen alle miteinander, um zu sehen, ob es eine Möglichkeit gibt", verriet Bloys gegenüber dem Fachblatt ‚Variety‘. "Ich denke, wir werden in ein paar Wochen von ihnen hören, ob sie der Meinung sind, dass es eine Geschichte ist, die es wert ist, erzählt zu werden, und von der sie begeistert sind. Ich bin gespannt, was sie zu sagen haben."Weniger kompromissbereit war HBO im vergangenen Jahr bei «Lovecroft Country», das mit 18 Nominierungen nicht weiter ging. "Wenn man die Entscheidung trifft, eine Serie nicht fortzusetzen, ist es normalerweise ein Zusammentreffen mehrerer Faktoren", sagte er. "Und das war hier der Fall. Es muss etwas sein, von dem wir glauben, dass es für uns Sinn macht. In diesem Fall konnten wir das nicht erreichen.“Er fährt fort: "Ich glaube nicht, dass es fair wäre, auf eine bestimmte Sache zu zeigen. Ich denke, dass die Arbeit, die Misha [Green] geleistet hat, und die Anerkennung, die sie erhalten hat, nichts daran ändern."